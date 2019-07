Ajax heeft donderdag een oefenwedstrijd tegen Watford met 2-1 gewonnen. Invaller Jurriën Timber maakte in het Oostenrijkse Saalfelden vlak voor tijd de winnende goal voor de Amsterdammers.

Donny van de Beek maakte de andere goal voor Ajax, dat nog altijd tal van spelers mist. André Onana, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, David Neres en Nicolás Tagliafico hebben langer vakantie vanwege verplichtingen bij de nationale ploeg.

Bij afwezigheid van Onana verdedigde de negentienjarige Kroaat Dominik Kotarski het doel tegen Watford. Ook de jonge verdediger Sergiño Dest mocht starten, evenals aanwinsten Quincy Promes en Razvan Marin.

Met ook spelers als Perr Schuurs en Kasper Dolberg in de basis keek Ajax halverwege nog wel aan tegen een achterstand tegen de club die afgelopen seizoen als elfde eindigde in de Premier League. Andre Gray benutte in de 39e minuut een strafschop, nadat de bal op de stip ging vanwege een handsbal van Dest.

Kort na rust maakte Van de Beek op aangeven van Dusan Tadic gelijk. Daar leek het bij te blijven, ondanks een gemiste kans van Jurgen Ekkelenkamp, die Marin verving. Trainer Erik ten Hag wisselde nog acht keer en door Timber werd het vlak voor tijd dankzij een van die invallers toch nog 2-1. De achttienjarige verdediger, die nog wacht op zijn officiële debuut in de hoofdmacht, kopte in de 89e minuut fraai raak.

Dusan Tadic droeg opnieuw de aanvoerdersband. (Foto: Pro Shots)

Ajax oefent nog tegen Panathinaikos

Het duel met Watford was voor Ajax de afsluiting van het trainingskamp in Oostenrijk, waar de Amsterdammers zondag al met 3-1 wonnen van Istanbul Başakşehir.

Maandag oefent Ajax nog in het Olympisch Stadion tegen Panathinaikos en dan wacht op zaterdag 27 juli in de Johan Cruijff ArenA de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Een week later begint de Amsterdamse landskampioen het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Tussendoor speelt Ajax de heenwedstrijd in de derde voorronde van Champions League en de tegenstander is nog bekend. De ploeg van Ten Hag moet daarna nog een ronde overleven om het hoofdtoernooi van het miljoenenbal te bereiken.

Jurgen Ekkelenkamp omhelst doelpuntenmaker Jurriën Timber na de 2-1. (Foto: Pro Shots)