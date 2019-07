De Nederlandse Atletiekunie is bezorgd over de Nederlandse topatlete Madiea G., die al enkele weken afwezig is bij trainingen en wedstrijden. Volgens geruchten zit ze momenteel vast in een politiecel in Duitsland.

Via andere atleten hoorde de Atletiekunie afgelopen weekend de geruchten dat de 26-jarige G. in een Duitse cel zit. De bond heeft al langer contact met de familie van de atlete, maar heeft alleen laten weten dat G. vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig is.

"Ik wilde dat ik wist wat er precies aan de hand is, maar ik weet het niet", zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, in gesprek met NU.nl.

"Op dit moment reageert de familie ook niet meer op vragen van onze kant, waardoor we niet bevestigd krijgen of de geruchten waar zijn. We moeten nu respecteren dat de familie niets wil zeggen, maar we maken ons uiteraard wel zorgen."

G. niet op startlijst NK in Den Haag

Door de omstandigheden staat G. niet op de startlijst van de NK atletiek, die van 26 tot en met 28 juli gehouden wordt in Den Haag.

Ook deelname van de geboren Amsterdamse aan de WK in de Qatarese hoofdstad Doha is onzeker. De WK begint op 28 september en eindigt op 6 oktober.