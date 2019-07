Simon Yates heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Brit was in de eerste Pyreneeënrit de snelste van een groepje van drie renners.

Yates klopte in de spurt in Bagnères-de-Bigorre de Spanjaard Pello Bilbao, die tweede werd, en de Oostenrijkse nummer drie Gregor Mühlberger. Anderhalve minuut later finishte een grote groep achtervolgers, onder wie de Belg Tiesj Benoot, de Italiaan Matteo Trentin en de Portugees Rui Costa.

Het peloton, met daarin de klassementsrenners, kwam 9.35 na ritwinnaar Yates over de meet. De grote namen hielden zich in de bergetappe over 209 kilometer rustig met het oog op de 27 kilometer lange tijdrit van vrijdag met start en finish in Pau. Op zaterdag en zondag staat er weer een bergrit in de Pyreneeën op het programma.

Julian Alaphilippe zag zijn gele trui donderdag geen moment in gevaar komen. De Fransman heeft nog altijd 1.12 voorsprong op titelverdediger Geraint Thomas. Egan Bernal staat daar vier seconden achter op de derde plaats. Steven Kruijswijk (op 1,27 van Alaphilippe) is op de vierde plaats de beste Nederlander in de ongewijzigde top van het klassement.

Yates treedt in voetsporen Cavendish en Froome

Door de zege van Simon Yates, die zijn eerste rit ooit won in de Tour, zijn voor het eerst sinds 1994 de eerste twaalf etappes van de Ronde van Frankrijk door twaalf verschillende renners gewonnen.

De 26-jarige Engelsman had vorig jaar wel al drie keer dagsucces in de Giro d'Italia en in de Vuelta a España kwam hij twee keer als winnaar over de meet. Bovendien pakte hij vorig jaar de eindzege in de Vuelta.

Er zijn maar vier Britten die net als Yates in alle drie de grote rondes minimaal één ritoverwinning achter hun naam hebben staan: Mark Cavendish, Chris Froome, David Millar en Robert Millar.

De finishfoto van de twaalfde etappe. (Foto: Pro Shots)

Sagan pakt punten voor groene trui

De etappe van donderdag werd gekleurd door vluchters. Kort na de start in Toulouse slaagde een groep van veertig renners erin weg te komen, onder wie Peter Sagan en de Nederlanders Cees Bol en Dylan Groenewegen.

De Slowaakse drievoudig wereldkampioen ging voor de punten om de groene trui steviger in handen te krijgen.

Sagan pakte ook de nodige punten, waarna hij aan het begin van de beklimming van de Peyresourde, de eerste van de twee cols van de eerste categorie, loste. Groenewegen en Bol behoorden ook tot de renners die zich lieten afzakken. Tim Wellens, drager van de bolletjestrui, was als eerste van de groep boven.

Simon Yates in de aanval met in zijn wiel Mühlberger van BORA-hansgrohe. (Foto: Pro Shots)

Achtervolgende groep kan drietal niet achterhalen

In de afdaling ging Simon Clarke in de aanval. De Australiër reed weg en begon als eerste aan de beklimming van de La Hourquette d’Ancizan. Trentin zette de achtervolging in en reed Clarke voorbij, maar de Italiaan werd op zijn beurt weer ingehaald door Yates en Mühlberger. Niet veel later sloot Bilbao aan bij het tweetal dat Trentin definitief achter zich had gelaten.

Bilbao, Yates en Mühlberger konden vervolgens gaan strijden om de ritzege, ook omdat de achtervolgende groep met renners als Fabio Felline, Maximilian Schachmann en Dylan Teuns niet snel genoeg was.

Het was Yates die van het drietal als eerste aanzette in de laatste meters en die tactiek pakte goed uit. De renner van Mitchelton-Scott hield Bilbao en Mühlberger vlak achter zich en boekte zo zijn eerste ritzege ooit in de Tour.

Vreugde bij Simon Yates op het podium. (Foto: Pro Shots)