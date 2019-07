Eindhoven houdt in juni 2020 een olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal. Het evenement werd dinsdag aan de Brabantse stad toegewezen.

Het continentale toernooi wordt van 22 juni tot en met 28 juni in de binnenstad van Eindhoven afgewerkt. Voor de beachvolleyballers zal dit de laatste kans zijn om zich te plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Peter Sprenger, voorzitter van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo), is verheugd met de toewijzing van het OKT aan Eindhoven. “Het is geweldig dat we erin zijn geslaagd het OKT naar Brabant te halen", zegt hij in een persbericht op site van de gemeente Eindhoven.

"We draaien met het beachvolleybal bij zowel de mannen als vrouwen al jaren mee in de wereldtop. Om dan het OKT te mogen hosten is een unieke kans, zowel voor de stad Eindhoven als voor de regio."

Gastland Japan al zeker van deelname

Tijdens de Olympische Spelen, die van 24 juli 2020 tot en met 9 augustus in Tokio worden gehouden, mogen 24 mannen- en 24 vrouwenteams meedoen. Gastland Japan is in beide toernooien al verzekerd van een deelnemende ploeg.

Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 was Nederland met twee mannen- en twee vrouwenteams vertegenwoordigd; het maximaal aantal teams dat een land mag afvaardigen.

Het OKT in Eindhoven is lang niet het enige toernooi waarmee het olympische deelnemersveld wordt gevuld. Vijftien teams bij de mannen en vijftien teams bij de vrouwen plaatsen zich voor de Spelen op basis van prestaties tussen 1 september 2018 en 14 juni 2020. De laatste vijf tickets kunnen worden veroverd op continentale OKT's, waaronder dus in Eindhoven.