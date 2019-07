Wielerkenner Mart Smeets heeft dinsdag op reactieplatform NUjij tal van vragen over de Tour de France beantwoord. We zetten de leukste en interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Jeroen_van_Dam: Hinault vond kasseien verschrikkelijk, Colombianen hebben geen ervaring met waaieretappes, Pinot kan niet zo goed dalen, Bardet kan niet tijdrijden. Er zijn altijd onderdelen in een Tour die sommige favorieten niet liggen. Wat zou u de interessantste Tour vinden? Juist wel of geen kasseien, veel of weinig tijdritkilometers, veel of weinig aankomsten bergop?

"Een mix, met meer tijdritkilometers, een dagje stof happen in het Noorden, driemaal de Alpen, driemaal de Pyreneeën en een verrassing. En proberen heel Frankrijk aan te raken. Als je nu naar het parcours kijkt, is het net alsof West-Frankrijk niet meer bestaat. Heeft allemaal met geld te maken."

GFJ: Mike Teunissen gaf vlak na het verliezen van de gele trui aan dat het voor hem allemaal ook wel erg hectisch was geweest, en dat hij bijvoorbeeld niet had geslapen. Zou je een beeld kunnen schetsen van hoeveel tijd (in uren) per dag een renner in het geel kwijt is aan media-aandacht en dergelijken, ten opzichte van dagen dat zo'n renner niet relevant is voor de uitslag en/of het klassement?

"Toprenners laten graag de gele trui in de eerste anderhalve week schieten. Je bent alles bij alles drie uur kwijt aan gedoe (pers, huldiging, stompzinnigheden) en als je dan in je hotel aankomt, mag je snel gemasseerd worden en dan komen de avondprogramma's alweer. Ik herinner me dat Armstrong een keer bij toeval in het geel kwam en luidkeels vloekte "Fuck it, I rather be second now..." De nummers twee zijn meteen in de bus en naar het hotel en hebben al die rommel dus niet."

Sebastiaan_Janssen: Hoe verklaart u dit succes van Jumbo-Visma dit jaar in vergelijking met pak en beet vijf jaar geleden? Dit jaar al 39 overwinningen terwijl ik mij ook jaren kan herinneren waarin de eerste overwinning pas na maanden in het seizoen kwam.

"Vroeger zeiden de cynische volgers: 'Goede apotheek'. Dat valt niet te bewijzen. Het is duidelijk dat de aanpak van Jumbo goed is en ze hebben leuke, jonge, frisse renners. Succes verkrijg je niet in twee jaar, daar moet je langer aan werken."

CR7: Beste Mart, ziet u in Mathieu van der Poel een potentieel Tour-winnaar of is dat een renner à la Van Aert? Hoe kijkt u terug op de prestaties van Van Aert tot nu toe?

"Mijn referentiekader omtrent de klimmer Van der Poel is nihil. Hij is jong en goed, maar of hij tegen de Aubisque kan oprijden? Wout van Aert lijkt me iets 'completer' op dit moment. Maar dat is ook geen echte klimmer. Van Aert is de man van de eerste anderhalve week. Prachtrenner!"

Thomas_Alexander: Kan er ooit een andere ronde zo groot worden als de Tour de France?

"De Tour wint het qua publiciteit omdat heel Europa en eigenlijk de hele wereld in juli met vakantie is en dus tijd heeft om ernaar te kijken of het te beleven. Ik ken geen mensen die naar de Vuelta trekken om daar langs de weg te gaan staan. In mijn beleving staat de Tour op de derde plaats. De Giro is de zwaarste en in de Vuelta is men vriendelijk en niet gestrest."

"Ik had/heb een stevige haat-liefdeverhouding met de Tour. Het Franse chauvinisme, de manier hoe men de renners behandelt, de hotelkeuzes voor de renners...het is schrikbarend. En toch zal de Tour de grootste blijven; mensen werken in mei en augustus/september. De NOS zendt alles van de Tour uit en nauwelijks iets van die andere twee..."

Er werden veel andere diverse vragen gesteld. Lees hier de hele Q&A met Mart Smeets terug!