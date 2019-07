Keisuke Honda gaat meetrainen bij zijn vroegere club VVV-Venlo. De transfervrije Japanner, die in 2008 en 2009 furore maakte in De Koel, wil zijn conditie op peil houden in afwachting van een nieuwe club.

De 33-jarige Honda heeft zelf gevraagd of hij mee kan trainen bij VVV, maar zijn intentie is niet om een contract te tekenen in Venlo.

"Wij ontvangen hem met open armen in Venlo en faciliteren hem graag in deze fase van zijn carrière", vertelt VVV-directeur Marco Bogers zaterdag op de website van de Eredivisie-club. "Mocht Keisuke er met geïnteresseerde clubs niet uitkomen, wie weet", vervolgt Bogers met een knipoog.

De 98-voudig international van Japan speelde afgelopen seizoen in Australië bij Melbourne Victory, waarvoor hij zeven keer scoorde in 28 competitiewedstrijden. Het is niet bekend welke clubs geïnteresseerd zijn in de aanvallende middenvelder.

Keisuke Honda werd in 2009 met VVV kampioen van de Jupiler League. (Foto: Pro Shots)

'Keisuke heeft ons veel gebracht'

Bij VVV geldt Honda als een van de beste spelers van de club ooit. Hij kwam in 2008 over van Nagoya Grampus en was anderhalf jaar later de belangrijkste speler in de Venlose ploeg die kampioen van de Jupiler League werd. In het half jaar dat volgde maakte hij zes Eredivisie-goals, waarna CSKA Moskou 6 miljoen euro voor hem betaalde.

"Hij is een zeer belangrijke speler voor ons geweest, die ons op zowel sportief, commercieel als financieel vlak veel gebracht heeft", zegt Bogers over Honda, die ook voor AC Milan en het Mexicaanse CF Pachuca speelde. "Het contact tussen Keisuke en VVV is door de jaren heen altijd zeer goed gebleven."

Maandag traint Honda voor het eerst mee bij VVV, waar Robert Maaskant sinds deze zomer de trainer is. De eerste Eredivisie-wedstrijd van de Limburgse club is op zaterdag 3 augustus thuis tegen het gepromoveerde RKC Waalwijk.