Tour de France ·

Nog 179 km - De koplopers houden de benen wat stil en kijken achterom, want De Marchi gaat zo toch aansluiten. De voorsprong op het peloton is met 3.40 voorlopig ruim genoeg, waardoor het niet nodig is om nog altijd vol gas te geven. Dat is goed nieuws voor de Italiaan, want die kan zo dus naar de kopgroep rijden.