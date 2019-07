Jaap Stam verwelkomt deze zomer graag nog wat versterking in de selectie van Feyenoord, maar hij beseft dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn bij de Rotterdamse club.

"Het liefst heb je in elke linie een speler erbij, als dat mogelijk is. Maar dat is niet mogelijk, dus moeten we kieskeurig te werk gaan", aldus Stam, die met Feyenoord op trainingskamp is in Oostenrijk, tegenover RTL7.

De Rotterdammers legden deze zomer al Luciano Narsingh, Nick Marsman en Liam Kelly vast, terwijl Jordy Clasie en Tonny Vilhena vertrokken en Robin van Persie stopte. De kans lijkt groot dat Leroy Fer de volgende nieuwkomer wordt. De 29-jarige middenvelder, die van 2007 tot 2011 al in de hoofdmacht van Feyenoord speelde, traint mee en hoopt op een contract.

Stam wil niet op namen van eventuele versterking ingaan en benadrukt liever dat hij met een goed gevoel terugkijkt op de week in Oostenrijk, waar Feyenoord zaterdag voor het laatst traint.

"Ik ben heel positief. We zijn nog wel aan bouwen en daar zijn we nog lang niet mee klaar. Altijd moeten er dingen beter, maar ik ben al redelijk tevreden met de manier waarop we spelen."

'We hadden grote delen de controle'

Stam hecht niet te veel waarde aan de nederlaag tegen Salzburg, omdat hij zag dat Feyenoord zeker in de eerste helft goed voor de dag kwam. "We hebben voor rust veel kansen afgedwongen, verdedigend gaven we weinig wel en we hadden grote delen de controle."

Bij rust was het nog 0-0 in Leogang, waarna de Oostenrijkse kampioen na een uur spelen op een 1-0-voorsprong kwam. Vlak daarna wisselde Stam liefst negen spelers en kwamen jongelingen als Wouter Burger, Ramon Hendriks en Lutsharel Geertruida in de ploeg.

Tegen het verjongde Feyenoord liep Salzburg uit naar 3-0 en vlak voor tijd zette de achttienjarige Burger de 3-1-eindstand op het scorebord.

"We hebben drie goals tegen gekregen waar we iets aan konden doen", concludeerde Stam. "Een doelpunt uit een corner, een uit een ingooi en een door een persoonlijke fout. Daar moeten we van leren, maar als je reëel bent dan hebben we goed gespeeld tegen een sterke ploeg. Ik ben tevreden."

Feyenoord oefent nog drie keer

Woensdag speelt Feyenoord de volgende oefenwedstrijd en dan is het Griekse Panathinaikos de tegenstander. De ploeg van Stam oefent ook nog tegen het Franse Angers (24 juli) en Premier League-club Southampton (28 juli).

Het Eredivisie-seizoen begint voor Feyenoord op zondag 4 augustus met de Rotterdamse derby in De Kuip tegen Sparta.