De KNVB en de Eredivisie CV hebben in een brief aan de UEFA hun zorgen geuit over de mogelijke hervormingen in het Europese clubvoetbal. De bond vreest dat de nieuwe opzet van de Champions League en de Europa League de verschillen vergroot.

In mei kwam naar buiten dat de UEFA overweegt vanaf 2024 een promotie-degradatiesysteem in te voeren in het Europese clubvoetbal. Dat betekent dat 24 van de 32 clubs zich handhaven in de Champions League, ongeacht de resultaten in de nationale competitie. Ook de halvefinalisten van de Europa League krijgen een CL-ticket en slechts vier tickets worden via de nationale competities verdeeld.

Sinds de plannen van de UEFA openbaar werden, is er felle kritiek. De Eredivisie en 34 andere Europese competities, waaronder de Premier League en Bundesliga, spraken zich in mei al uit tegen hervormingsplannen en in de brief doet de KNVB dat nu opnieuw.

"Wij steunen het voorstel niet', schrijven KNVB-directeur Eric Gudde, secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong en Eredivisie CV-directeur Mattijs Manders in de brief, die in handen is van Voetbal International.

"Ten eerste zullen deze plannen de sportieve ongelijkheid verder aanwakkeren in plaats van de sportieve balans herstellen. De tweede reden is dat dit voorstel onze nationale competitie en bekertoernooi zal verzwakken."

'Neem andere mogelijkheden in overweging'

De plannen van de UEFA zijn het gevolg van gesprekken met de European Club Association (ECA), dat de Europese clubs vertegenwoordigt. Dariusz Mioduski, vicevoorzitter van ECA, benadrukte in mei dat het voorstel juist bedoeld is om de dominantie in de Europese toernooien door clubs uit de vijf grote landen (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) te beperken.

De KNVB ziet dat anders, al gelooft de bond wel dat verandering noodzakelijk is. "Maar niet in deze richting", aldus de KNVB in de brief. "We vragen de UEFA dan ook vriendelijk om andere mogelijkheden in overweging te nemen, zoals grensoverschrijdende competities, om te werken aan een duurzame toekomst voor het voetbal in Europa."

Overigens is al zeker dat er in 2021 met de Europa League 2 een derde Europees clubtoernooi wordt toegevoegd aan de kalender. Hierdoor stijgt het aantal aan de groepsfase van de drie toernooien deelnemende ploegen naar 96.