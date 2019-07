Roger Federer is blij dat hij na de titanenstrijd vrijdag tegen Rafael Nadal in halve finale van Wimbledon even bij kan komen, al kijkt hij al uit naar de eindstrijd. In die finale is Novak Djokovic zondag de tegenstander.

"Ik ben uitgeput", aldus Federer, die in ruim drie uur met 7-6 (3), 1-6, 6-3 en 6-4 te sterk was voor de Spanjaard. "Het was enorm zwaar. Wedstrijden tegen Nadal zijn altijd speciaal en het niveau was hoog."

In de veertigste confrontatie tussen de 37-jarige Federer en de vier jaar jongere Nadal was de Zwitser vooral in de derde en vierde set beter. "Misschien was het verschil dat mijn opslag goed liep en dat ik de cruciale punten steeds naar me toe wist te trekken", zei Federer, die pas op zijn vijfde matchpoint toesloeg.

"Steeds als ik dacht dat ik er was, kwam 'Rafa' met ongelooflijke punten. Het was ook daarom weer een genoegen om weer tegen hem te spelen. En ik heb ook genoten van het publiek."

Vreugde bij Federer na het winnende punt. (Foto: Pro Shots)

'Djokovic laat zien waarom hij titelverdediger is'

Zondag gaat Federer voor zijn negende Wimbledon-titel, nadat hij in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017 de beste was op het Londense gras. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar beseft dat hij weer voor een zware opgave staat, omdat Djokovic tot dusver een uitstekende indruk maakt. De Servische nummer één van de wereld versloeg in de halve eindstrijd Roberto Bautista Agut met 6-2, 4-6, 6-3 en 6-2.

"Tegen Djokovic wordt het weer een fantastische partij", keek Federer vooruit. "Novak is de titelverdediger en hij laat zien waarom. Zijn spel dezer dagen is indrukwekkend. Ik moet dus vol aan de bak, maar ik heb er ook veel zijn in."

De finale tussen Federer en Djokovic begint zondag om 15.00 uur (Nederlandse tijd). In onderlinge duels leidt de Serviër met 25-22 en op gras met 2-1. De eindstrijd is een herhaling van de Wimbledon-finales van 2014 en 2015 en die keren won Djokovic.