Feyenoord heeft vrijdag voor het eerst verloren onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam. De Rotterdamse club ging in het Oostenrijkse Leogang met 3-1 onderuit in een oefenduel met Red Bull Salzburg. PSV won in Oosterhout eenvoudig van het Griekse Aris Saloniki: 3-0.

De eerdere drie wedstrijden in de voorbereiding werden allemaal gewonnen door Feyenoord. De amateurs van Putten (6-0), Keuken Kampioen Divisie-club FC Dordrecht (2-1) en het Duitse Darmstadt 99 (2-1) werden verslagen, maar tegen de regerend landskampioen van Oostenrijk waren de Rotterdammers niet opgewassen. De achttienjarige invaller Wouter Burger maakte de enige goal voor Feyenoord.

Stam, die met Feyenoord op trainingskamp is in Oostenrijk, liet Liam Kelley zijn officieuze debuut maken. De Ierse middenvelder stond evenals ervaren krachten als Steven Berghuis, Jens Toornstra, Eric Botteghin en Kenneth Vermeer aan de aftrap.

Ook Jeremiah St. Juste, Sven van Beek, Tyrell Malacia, Yassin Ayoub, Dylan Vente en Emil Hansson mochten starten.

Doelpunt Sinisterra afgekeurd wegens buitenspel

Halverwege was de stand nog 0-0, ondanks gemiste kansen van Berghuis, Vente en een goede kopmogelijkheid voor Botteghin. Ook Salzburg liet kansen onbenut.

In de tweede helft - met negen andere spelers aan Feyenoord-kant - opende Erling Braut Haaland de score voor de Oostenrijkers, die in het laatste kwartier uitliepen naar 2-0 en 3-0. Beide goals kwamen op naam van Patson Daka en beide keren zag Feyenoord-invaller Lutsharel Geertruida en niet sterk uit. Tussendoor werd een Rotterdamse goal van Luis Sinisterra afgekeurd wegens buitenspel. Zeven minuten voor tijd bepaalde Burger de eindstand op 3-1.

Woensdag speelt Feyenoord de volgende oefenwedstrijd en dan is het Griekse Panathinaikos de tegenstander. De ploeg van Stam oefent ook nog tegen het Franse Angers (24 juli) en Premier League-club Southampton (28 juli).

De Portugees Bruma maakt zijn eerste minuten voor PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV wint bij debuut Bruma

PSV had in Oosterhout weinig moeite met Aris Saloniki, dat vorig jaar als vijfde eindigde in de Griekse competitie. Het werd 3-0. Het is pas de eerste oefenzege van het seizoen voor PSV, dat eerder 0-0 gelijkspeelde tegen FC Sion en met 3-2 verloor van OGC Nice.

Donyell Malen was tegen Aris twee keer trefzeker voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Hij opende vlak voor rust de score door de bal van dichtbij binnen te tikken en kopte in de tweede helft raak uit een voorzet van Denzel Dumfries. Vlak voor tijd bepaalde Joël Pieroe de eindstand op 3-0.

Van Bommel liet de Portugese aanwinst Bruma zijn eerste minuten liet maken. De van RB Leipzig overgekomen aanvaller speelde als linksbuiten naast spits Malen en de begeerde Steven Bergwijn.

Jeroen Zoet stond op doel, terwijl de verdediging werd gevormd door Dumfries, Derrick Luckassen, Nick Viergever en Steven Theunissen. Op het middenveld begonnen Pablo Rosario, Sam Lammers en Jorrit Hendrix. Van Bommel wisselde zijn basiself na een uur.

Vreugde bij PSV na de 3-0. (Foto: Pro Shots)

Nog geen minuten voor Lato en Afellay

Toni Lato en Ibrahim Afellay zaten niet bij de selectie. Met name Afellay lijkt nog wel even nodig te hebben om fit te worden. De verwachting is dat de van Valencia gehuurde Lato woensdag zijn debuut maakt, als PSV een oefenduel met VfL Wolfsburg afwerkt.

PSV speelt al op 23 juli de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Een week later is de return in Zwitserland.

Het Eredivisie-seizoen begint voor Feyenoord op zondag 4 augustus met de Rotterdamse derby in De Kuip tegen Sparta. PSV opent het seizoen een dag eerder met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

