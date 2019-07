Dylan Groenewegen heeft vrijdag de zevende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Nederlander van Jumbo-Visma was in de straten van Chalon-sur-Saône de snelste in de massasprint.

De winst van Groenewegen is al de derde etappezege van Jumbo-Visma en Nederland in deze Tour. In de openingsrit was Mike Teunissen de snelste en ook de ploegentijdrit was een prooi voor de Nederlandse formatie.

In de eerste etappe kwam de 26-jarige Groenewegen nog ten val, waarna hij dinsdag naar de vijfde plaats sprintte en vrijdag dus zijn eerste zege boekte. In totaal staat Groenewegen nu op vier ritzeges in de Tour. Twee jaar geleden had hij voor het eerst dagsucces en in 2018 was hij twee keer de snelste.

De Amsterdammer is de eerste Nederlander sinds Jeroen Blijlevens eind vorige eeuw die in drie opeenvolgende Tours dagsucces heeft. Blijlevens won zelfs vier keer op rij een rit: in 1995, 1996, 1997 en 1998.

Ciccone blijft in het geel

Groenewegen moest vrijdag diep gaan om voor het eerst in deze Tour de snelste te zijn. Na 230 kilometer had hij een kwart wiel voorsprong op de Australiër Caleb Ewan en finishte Peter Sagan als derde.

Het was al de verwachting dat de zevende rit op een massasprint zou uitdraaien. De Italiaanse geletruidrager Giulio Ciccone zag zijn leidende positie in de vlakke rit niet in gevaar komen en zijn voorsprong op nummer twee Julian Alaphilippe bedraagt nog altijd zes seconden.

Steven Kruijswijk blijft op de achtste plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement, met 1.04 achterstand op Ciccone.

De Tour gaat zaterdag verder met een heuvelrit over 200 kilometer van Mâcon naar Saint-Étienne en dan moet Ciccone mogelijk wel flink aan de bak om het geel om de schouders te houden.

Twee renners al vroeg in de aanval

De rit van vrijdag was met 230 kilometer de langste van deze Tour, maar zeker niet de spectaculairste. Vlak na de start in Belfort gingen de Fransen Stéphane Rossetto en Yoann Offredo op avontuur. Omdat beide renners geen gevaar vormden in het algemeen klassement, kregen ze alle ruimte van het peloton.

Niet veel later werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Teunissen ging tegen de grond en ook de Amerikaan Tejay van Garderen kwam ten val, maar beide renners konden de rit wel vervolgen.

Ondertussen liep de voorsprong van Rossetto, die voor Cofidis rijdt, en Offredo van Wanty-Gobert op tot ruim vijf minuten, maar voor in het peloton hadden Bahrain Merida, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step de controle, waardoor vrijwel zeker was dat de rit op een massasprint zou uitdraaien. Op 50 kilometer van de meet was de voorsprong van de twee vluchters al teruggelopen tot minder dan twee minuten.

Met nog 13 kilometer te gaan werden Rossetto en Offredo ingerekend en kon het peloton zich op gaan maken voor de sprint. Deceuninck-Quick-Step probeerde Elia Viviani zo goed mogelijk af te zetten en Lotto Soudal reed voor Ewan, die vroeg aanging. Uiteindelijk kwamen ze tekort tegen Groenewegen, die na ruim zes uur koersen net iets sneller was dan de concurrentie.

Vreugde bij Dylan Groenewegen op het podium. (Foto: Pro Shots)