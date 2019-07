Ajax heeft een akkoord bereikt met Juventus over de transfer van Matthijs de Ligt, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Naar verluidt betaalt de Italiaanse club ongeveer zeventig miljoen euro voor de Oranje-international, die nog tot medio 2021 onder contract stond in de Johan Cruijff ArenA.

De clubs hebben de overgang van de Oranje-international nog niet bevestigd. Volgens De Telegraaf wordt de transfer spoedig bekendgemaakt en gaat de negentienjarige verdediger zaterdag sowieso niet mee op trainingskamp met Ajax naar Oostenrijk.

De Ligt is na Frenkie de Jong, die naar FC Barcelona is vertrokken, de tweede belangrijke speler die Ajax na het succesvolle afgelopen seizoen verlaat. De verdediger werd deze zomer ook aan Barcelona, Paris Saint-Germain en diverse Engelse clubs gelinkt, maar had een voorkeur voor Juventus.

Bij de club uit Turijn, die afgelopen acht seizoenen kampioen werd in de Serie A, wordt De Ligt ploeggenoot van onder anderen Cristiano Ronaldo. Het grote doel van de 'Bianconeri' is om komend seizoen voor het eerst sinds 1996 en voor de derde keer in totaal de Champions League te winnen.

In april was Matthijs de Ligt nog trefzeker tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

De Ligt maakt mogelijk debuut tegen Tottenham

De Ligt wordt een van de vele nieuwkomers deze zomer bij Juventus. De van Chelsea overgekomen trainer Maurizio Sarri versterkte zijn selectie eerder met verdedigers Luca Pellegrini en Merih Demiral en de middenvelders Aaron Ramsey en Adrien Rabiot. Bovendien keerde de 41-jarige doelman Gianluigi Buffon terug na een seizoen bij Paris Saint-Germain.

Volgende week zondag maakt De Ligt mogelijk al zijn officieuze debuut voor Juventus, dat in Singapore een vriendschappelijk duel speelt met Tottenham Hotspur, de club die Ajax afgelopen seizoen op dramatische wijze uit de finale van de Champions League hield.

Daarna staan voor 'Juve' nog oefenduels met Internazionale (24 juli in Nanjing) en Atlético Madrid (10 augustus in Stockholm) op het programma.