FC Utrecht stuit in de tweede voorronde van de Europa League waarschijnlijk op HSK Zrinjski. De Bosnische club was donderdag in de heenwedstrijd van de eerste voorronde met 0-3 te sterk voor Akademija Pandev.

FC Utrecht werd drie weken geleden bij de loting al gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen Zrinjski en Akademija Pandev, die volgende week donderdag in Mostar de return spelen.

Bij de wedstrijd in de National Arena Tose Proeski in de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje leidde Zrinjski binnen een halfuur met 0-2 door goals van Irfan Hadzic en de Montenegrijn Staniša Mandic.

In de tweede helft bepaalde Miljan Govedarica de eindstand op 0-3, waardoor de Bosniërs met een been in de volgende ronde staan.

AZ speelt tegen BK Häcken

De wedstrijden van FC Utrecht in de tweede voorronde worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus. De ploeg van trainer John van den Brom moet daarna nog twee rondes overleven om voor het eerst sinds 2010 de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Voorafgaand aan het eerste duel tussen Zrinjski en Akademija Pandev was de Bosnische ploeg al de favoriet. Zrinjski werd deze eeuw zes keer landskampioen en afgelopen seizoen eindigde de club als tweede achter kampioen Sarajevo.

Overigens is FC Utrecht niet de enige club die instroomt in de tweede voorronde. AZ moet ook drie rondes doorkomen voor een plek in het hoofdtoernooi en de eerste tegenstander van de Alkmaarders is het Zweedse BK Häcken. Feyenoord begint in de derde voorronde en weet nog niet welke club het treft.

