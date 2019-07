Dylan Teuns heeft donderdag de eerste bergetappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Belg was op de loodzware slotklim sneller dan zijn Italiaanse medevluchter Giulio Ciccone, die wel de gele trui overneemt van de Fransman Julian Alaphilippe. Steven Kruijswijk verloor tijd op zijn concurrenten in de strijd om de eindzege en staat nu achtste in het klassement.

De 27-jarige Teuns bleef Ciccone na 160 kilometer elf seconden voor. Een minuut later finishte de Belg Xandro Meurisse en Geraint Thomas was op de vierde plaats de beste van de klassementsrenners.

De Britse titelverdediger kwam 1.44 na Teuns over de meet in La Planche des Belles Filles. Thibaut Pinot en Alaphilippe volgden op 1.46 van de ritwinnaar en ook Nairo Quintana, Emanuel Buchman, Jakob Fuglsang en Mikel Landa waren sneller dan Kruijswijk, die twintigste werd.

Kruijswijk finishte evenals Bauke Mollema op 2.19 van Teuns. Ook Warren Barguil (2.27) en Vincenzo Nibali (2.35) verloren behoorlijk wat tijd.

Kruijswijk zakt naar achtste plaats

Door de slechte dag zakte de 32-jarige Kruijswijk van de derde naar de achtste plaats in het algemeen klassement. De Brabander heeft 1.04 achterstand op Ciccone, die voor het eerst in zijn carrière aan de leiding gaat in een grote ronde.

Het verschil tussen Ciccone en nummer twee Alaphilippe is maar zes seconden en Teuns is op 32 tellen de nieuwe nummer drie. De beste renner van Jumbo-Visma is op dit moment niet Kruijswijk, maar de Nieuw-Zeelander George Bennett op 0.47 op de vierde plaats. Thomas (0.49), Egan Bernal (0.53) en Pinot (0.58) zijn de andere renners boven Kruijswijk, die vorig jaar vijfde werd in de Tour.

De Tour gaat vrijdag verder met een vlakke etappe van Belfort naar Chalon-sur-Saône en dat is met 230 kilometer de langste rit van deze Tour. In het weekend staan twee heuveletappes op het programma.

Wellens behoudt bolletjestrui

De zesde etappe van deze Tour was donderdag zwaar met drie beklimmingen van de eerste categorie in de Vogezen. Amper 10 kilometer na de start in Moulhouse gingen de eerste renners al in die aanval, onder wie Lotto Soudal-renners Tim Wellens, de Belgische drager van de bolletjestrui, en zijn land- en ploeggenoot Thomas De Gendt. Ook Teuns en Ciccone behoorden tot veertienkoppige groep, die al snel een ruime voorsprong kreeg van het peloton.

Op de eerst cols van de dag, Le Markstein en Ballon d'Alsace, was Wellens als eerste boven, waardoor hij de bolletjestrui steviger om de schouders heeft. Ondertussen liep de voorsprong op het peloton op tot acht minuten.

Vooral door toedoen van Movistar, de Spaanse ploeg van Landa, wereldkampioen Alejandro Valverde en Quintana, liep de marge daarna terug. Op de Col de des Croix, op 37 kilometer van de finish, was het gat nog vijf minuten, terwijl de kopgroep was uitgedund tot vier renners: Teuns, Meurisse, Wellens en Ciccone.

Ciccone ook nieuwe leider in jongerenklassement

Bij het begin van de slotklim, La Planche des Belles Filles, was het gat nog vier minuten. De loodzware klim, met een stijgingspercentage van maximaal 24 procent, zorgde ervoor dat Meurisse en Wellens moesten lossen, waardoor Ciccone en Teuns overbleven.

Teuns, die rijdt voor Bahrain Merida, was de snelste van de twee en bezorgde België zo de eerste ritzege in de Tour sinds De Gendt in 2016. Trek-Segafredo-renner Ciccone mag dankzij het geel ook tevreden terugkijken op de rit en met zijn 24 jaar is hij bovendien de nieuwe leider in het jongerenklassement.