PEC Zwolle heeft zich woensdag versterkt met Sam Kersten. De 21-jarige verdediger komt over van FC Den Bosch.

Kersten tekent een contract voor twee jaar met een optie op een extra seizoen bij PEC Zwolle, dat een transfersom dient te betalen, omdat de speler nog een driejarige verbintenis had bij FC Den Bosch.

"Ik merkte aan alles dat ik klaar was voor een stap hogerop. Toen PEC Zwolle zich meldde was ik meteen enthousiast", zegt Kersten op de site van zijn nieuwe werkgever.

"De club heeft vorig seizoen met spelers als Hamer, Flemming en Paal al laten zien dat goed presteren in de Eerste Divisie beloond kan worden. Mous is daar een ander mooi voorbeeld van. Nu ik ook de stap naar de Eredivisie heb gemaakt is het tijd om te laten zien dat ik hier ook mijn mannetje kan staan. Daar ga ik dan ook vol voor."

'Sam heeft het bij FC Den Bosch uitstekend gedaan'

Kersten speelde al zijn hele leven voor FC Den Bosch. Nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen, debuteerde hij in december 2016 in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (2-2) in het eerste elftal.

De geboren Nijmegenaar was de afgelopen twee jaar een vaste waarde bij FC Den Bosch. Hij kwam in totaal tot 77 officiële wedstijden, waarin hij geen doelpunt maakte, maar wel vier assists leverde.

"Sam heeft het bij FC Den Bosch uitstekend gedaan. Meerdere clubs volgden hem en dat is niet voor niets. De voorbije twee seizoenen heeft Sam praktisch alle wedstrijden gespeeld. Nu krijgt hij de kans om zich te meten aan spelers uit de Eredivisie en hier ervaring op te doen", aldus Technisch manager Mike Willems.

Kersten is na Etiënne Reijnen (Maccabi Haifa), Michael Zetterer (Werder Bremen, huur), Xavier Mous (SC Cambuur), Iliass Bel Hassani (AZ), Dennis Johnsen (Ajax, huur), Sai van Wermeskerken (SC Cambuur) alweer de zevende aanwinst voor PEC Zwolle.