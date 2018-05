Derde nederlaag volleybalsters bij EK

Nederland moet nu donderdag de laatste groepswedstrijd tegen Spanje winnen om komend weekeinde in Zagreb nog te kunnen meedoen in strijd om de plaatsen vijf tot en met acht. Oranje kan dan deelname aan het EK in 2007 afdwingen. De beste zes landen kwalificeren zich hiervoor.

Teleurstellend

"Dat we ons hierop moeten richten is toch wel teleurstellend", moest Selinger na het derde verlies bij het EK toegeven. "Je weet vooraf dat het alle kanten op kan, daarom wil ik er vooraf ook geen voorspellingen over doen. Het is alleen jammer dat we het zelf hebben weggegeven tegen Bulgarije en een beetje tegen Rusland. Men zegt dat in topsport alleen het resultaat telt, maar we moeten nu vooral verder."

Het duel met Italië toonde weer aan dat het team nog niet constant genoeg is. Ondanks de teleurstellende nederlaag tegen Rusland was Oranje bij vlagen weer in staat een hoog niveau te laten zien. Vooral Manon Flier en Chaïne Staelens waren in die fases succesvol met hun verwoestende klappen, maar de ploeg was niet in staat dit goede spel vast te houden. Selinger: "Maar we zijn op koers naar dat hoge niveau, ook fysiek. Geduld is het enige wat ik kan vragen."

Kansloos

Nederland leek vooraf zeker niet kansloos tegen de Italiaanse vrouwen. Beide landen vochten de afgelopen jaren op belangrijke toernooien verbeten gevechten uit. Dit seizoen wist Oranje de wereldkampioen tijdens de Grand Prix in Azië al twee keer te verslaan. De Italianen speelden toen zonder de bij het EK wel aanwezige toppers als recordinternational Rinieri en steraanvalster Togut, maar eindigden achter Brazilië uiteindelijk toch als tweede bij het lucratieve toernooi.

Italië heeft na het behalen van de vijfde plaats bij de Olympische Spelen in Athene behoorlijk wat veranderingen ondergaan. Vijf speelsters beëindigden hun interlandloopbaan onder wie aanvoerster Leggeri en de populaire blonde aanvalster Piccinni.

Verder

Coach Marco Bonitta, in 2002 opvolger van de toentertijd naar Nederland overgestapte Angelo Frigoni, heeft met succes het verlies van de ervaren speelsters met een aantal talenten weten op te vangen. "Zij zijn toch wat verder", concludeerde spelverdeelster Riëtte Fledderus. "Maar als we maar veel blijven spelen en trainen komen we er ook."

De spannende openingsset toonde weer eens aan hoe zeer de twee rivalen aan elkaar gewaagd zijn. De strijd ging tot 21-21 volledig gelijk op. Door de oplettendheid van de scheidsrechter, die tot ontsteltenis van Italië een netfout constateerde, liep Oranje uit naar 23-21.

Marge

De vrouwen van Selinger konden de marge echter niet vasthouden en gaf de set met 25-23 uit handen. De Zuid-Europese vrouwen namen hierna controle over de wedstrijd. Met de winst in het derde bedrijf bracht Nederland de spanning nog wel terug, maar in de vierde set maakte de geslepen het Italiaansen het af.