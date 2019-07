Lieke Martens is het enige twijfelgeval in de Oranje-selectie voor de WK-finale zondag tegen de Verenigde Staten. De buitenspeler heeft nog altijd last van haar teen.

In de aanloop naar de kwartfinale tegen Italië en de halve eindstrijd tegen Zweden kampte Martens ook al met pijn aan haar teen. Toen kon ze mede dankzij pijnstillers starten, maar in de rust tegen Zweden bleek dat ze toch te veel last had en werd ze gewisseld.

"Ik wil heel graag dat Lieke speelt, maar ze is nu een twijfelgeval", zei bondscoach Sarina Wiegman vrijdag op een persmoment in het hotel van Oranje in Lyon. "De medische staf kan gelukkig veel doen. Er wordt met pijnstilling gewerkt, maar als het niet gaat dan houdt het op."

Wiegman zegt zich geen grote zorgen te maken, omdat ze weet dat ze alternatieven heeft voor de aanvaller van FC Barcelona. Tegen Zweden was het Jill Roord die als vervanger in het veld kwam. "Jill viel goed in. Mede dankzij haar hebben we het in de tweede helft en de verlenging zonder Lieke gered. Maar we gaan er nu wel alles aan doen om haar fit te krijgen."

Een ander vraagteken in de basisploeg van Oranje is de rechtsbuitenpositie. Tegen Zweden gaf Wiegman voor het eerst dit WK een basisplaats aan Lineth Beerensteyn, waardoor Shanice van de Sanden op de bank begon. De bondscoach wil niet kwijt of ze voor Beerensteyn of voor Van de Sanden kiest in de eindstrijd.

"Lineth startte aardig tegen Zweden, maar had het daarna lastig. Ik vond dat Van de Sanden goed inviel, maar invallen is misschien wel makkelijker. Jullie zien zondag wel hoe we gaan spelen. We zijn als staf een aardig eind op weg met de opstelling."

'We zijn nog aan het herstellen'

Wiegman beseft wel dat het een lang toernooi is voor haar selectie, waarvan vrijdagochtend een groot aantal basisspelers de training op het veld oversloeg. Van de basisploeg tegen Zweden waren alleen Daniëlle van de Donk, Dominique Bloodworth, Beerensteyn en Jackie Groenen aanwezig. De rest trainde in de gym en Desiree van Lunteren zat op een fiets langs het veld.

"We zijn nu nog aan het herstellen van woensdag. Iedereen was moe na woensdag, maar als je wint dan voel je de vermoeidheid minder. Winnen geeft energie en dat hebben we zondag nodig tegen de VS. We weten dat we niet de favoriet zijn, maar dit is een wedstrijd op zich. En die kunnen we winnen."

De finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur in Parc Olympique Lyonnais in Lyon. De Amerikaanse vrouwen jagen in het stadion dat een capaciteit heeft van 59.000 toeschouwers op hun vierde wereldtitel, terwijl Nederland bij het WK-debuut in 2015 niet verder kwam dan de achtste finale.