De Oranjevrouwen beseffen dat ze zondag in de WK-finale tegen de Verenigde Staten niet de favoriet zijn, maar achten zich zeker niet kansloos tegen de drievoudig wereldkampioen.

"Het is schitterend dat we in de finale staan, maar die willen we ook winnen. En de VS is niet onverslaanbaar", zegt Stefanie van der Gragt, die moed put uit het feit dat Oranje woensdag in de halve finale tegen Zweden (1-0) over 120 minuten conditioneel de sterkste was. "We gaan weer vechten als leeuwinnen, en dan is alles mogelijk. We kunnen knokken als geen ander."

Ook bij de andere speelsters leeft de gedachte dat het niet onmogelijk is om te winnen van de VS, al staat dat land al decennia aan de top in het vrouwenvoetbal. Ook dit WK maakt de Amerikaanse ploeg een fantastische indruk. De ploeg van bondscoach Jill Ellis won alle wedstrijden en scoorde liefst 24 keer, tegenover drie tegengoals.

Indrukwekkend is dat de VS in alle zes de WK-wedstrijden binnen een kwartier één of meer keer scoorde. "Geen goal tegen krijgen in de beginfase wordt een belangrijke opdracht", zegt Lineth Beerensteyn. "Als we die fase doorkomen, kunnen we het de VS lastig gaan maken. Maar dat het pittig wordt, is zeker."

'We moeten naar Spanje kijken'

Ook Merel van Dongen benadrukt dat het van groot belang is om zondag in de beginfase stand te houden. "Wij moeten het land worden dat het langst de nul houdt tegen de VS. Ik geloof dat het record dertien minuten is, dat zegt genoeg", aldus de linksback van Oranje.

Volgens Van Dongen is het geheim van de sterke start van de Amerikaanse vrouwen dat ze zó fit zijn dat ze kunnen "spelen met hun energie". "Ze beginnen als een tornado en hopen dat dat een doelpunt oplevert. Als dat gelukt is, schakelen ze terug en laten ze de tegenstander komen. Mocht het dan 1-1 worden, dan vliegen ze er gelijk weer in."

Van Dongen ziet daarnaast ook kwetsbare punten bij de VS. "Ik denk dat we de achtste finale tegen Spanje (2-1) goed moeten bestuderen, want de VS had het lastig in die wedstrijd. Er ligt soms ruimte achter de Amerikaanse verdediging, dat heeft Spanje laten zien. Maar duidelijk is dat wij de underdog zijn."

De finale tussen Nederland en de VS begint zondag om 17.00 uur en wordt net als beide halve finale gespeeld in het Parc Olympique Lyonnais in Lyon. Vier jaar geleden in Canada stond de Amerikaanse ploeg ook in de eindstrijd en toen werd Japan met 5-2 verslagen.