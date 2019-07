Aanvoerder Sari van Veenendaal is trots op de manier waarop de Oranjevrouwen woensdag de finale van het WK in Frankrijk hebben gehaald. De keepster was tegen Zweden (1-0) de uitblinker.

In de verlenging zorgde Jackie Groenen met een schot in de hoek voor het winnende doelpunt. Zondag zijn de Verenigde Staten de tegenstander in de eindstrijd.

"Dit is heel bijzonder en ik besef het nog niet helemaal. We hoopten het in negentig minuten te doen en dat lukte niet", aldus Van Veenendaal bij de NOS. Voor aanvang van de verlenging spraken de speelsters elkaar toe.

"We zeiden: 'Het maakt niet uit hoe, als we het in het komende half uur maar over de streep trekken en met een goed resultaat van het veld lopen. Deze finaleplaats is van alle 23 speelsters."

Ontlading bij de Oranjevrouwen na het bereiken van de finale. (Foto: Pro Shots)

'Hebben een slag gemaakt'

Hoewel Oranje de kritiek krijgt dat het lang niet zo goed speelt als twee jaar geleden op het gewonnen EK in eigen land, vindt Van Veenendaal dat de ploeg juist enorme progressie laat zien.

"Het WK is iets speciaals en we hebben een slag gemaakt door wedstrijden nu ook echt winnend af te sluiten. Dat is in het verleden weleens anders geweest", aldus de aanvoerder.

"We laten zien dat we nu echt geleerd hebben. We spelen misschien niet zoals toen op het EK, maar we kunnen nu ook op een andere manier winnen. Daar heb ik heel veel respect voor en ik ben supertrots."

De finale tegen de Verenigde Staten begint zondag om 17.00 uur in Lyon. Een dag eerder gaat de troostfinale in Nice op hetzelfde tijdstip tussen Zweden en Engeland.