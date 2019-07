Zweden is al decennialang een grootmacht in het vrouwenvoetbal en toch is het een verrassing dat het Scandinavische land in de halve finale van het WK staat. Geïnspireerd door Oranje, woensdagavond de tegenstander in Lyon, geloven de Zweden dat een finaleplaats mogelijk is.

Toen de Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson veertien jaar oud was, zag hij de Nederlandse mannen uitblinken op het WK 1974. "Destijds is mijn fascinatie voor het Nederlandse voetbal ontstaan", vertelde hij deze week op een persconferentie.

"Ik ben geïnspireerd door Johan Cruijff en al die andere grote spelers. Dat maakt deze halve finale zo speciaal. Ik moet met mijn elftal een van mijn favoriete voetballanden verslaan."

Het waren niet alleen de Nederlandse mannen die Gerhardsson inspireerden. Nog voor hij in de zomer van 2017 aan de slag ging als bondscoach van Zweden zag hij de Oranjevrouwen in de EK-finale met 4-2 winnen van Denemarken. "Het spel van Nederland in die wedstrijd benaderde mijn ideaalbeeld. Zo wilde ik ook gaan spelen met Zweden."

Nu twee jaar later hebben de Zweden daadwerkelijk een stap vooruit gezet met als voorlopig hoogtepunt de verrassende 2-1-zege op tweevoudig wereldkampioen Duitsland in de kwartfinale van het WK. Na 24 jaar werd eindelijk gewonnen van de angstgegner.

"En nu denkt heel Zweden: als we Duitsland kunnen verslaan, dan moet Nederland ook lukken", zegt Petra Thoren, die voor de krant Aftonbladet het vrouwenteam al jaren volgt. "Dat is nu het grootste issue binnen de Zweedse ploeg: het omgaan met die ineens torenhoge verwachtingen."

Tactisch is Zweden sterk, technisch is het minder'

Uiteraard heeft de zege op Duitsland ook binnen de selectie het vertrouwen een boost gegeven. "We hebben Canada en Duitsland verslagen en Nederland moet de volgende zijn", zei Gerhardsson. "Oranje vraagt om een andere tactiek, maar dat kunnen wij. Mijn spelers zijn flexibel."

Thoren vertrouwt erop dat Gerhardsson met de juiste tactiek komt om het Oranje minimaal erg moeilijk te maken. "Deze staf is als geen ander in staat een tegenstander te analyseren en de zwakheden bloot te leggen. Tactisch is de ploeg sterk, technisch is het minder."

Toch is het spel volgens Thoren al veel beter dan twee jaar geleden op het EK, toen Nederland in de kwartfinale van het EK met 2-0 van Zweden won.

"Mede door de fascinatie van onze bondscoach voor het Nederlandse voetbal spelen we verzorgder. Het positiespel is beter, de bal blijft langer in de ploeg. Dat is nieuw en was misschien ook nodig om aan de top te blijven. Het vrouwenvoetbal verandert. We worden geconfronteerd met nieuwe landen die de sport omarmd hebben. Nederland is daar een van."

Vreugde bij Zweden na de zege op Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Dit toernooi is groot nieuws in Zweden'

Anders dan in Nederland telt het vrouwenvoetbal in Zweden al jaren mee, zegt Thoren. "Dit WK is groot nieuws in Zweden. Alle grote kranten zijn er, zoals we al jaren meereizen naar de grote toernooien. Maar dat is ook logisch, omdat we veel succes hebben gehad in het verleden."

Op de eerste editie van het WK, in 1991, haalde Zweden al de halve finale en ook in 2011 was de laatste vier het eindstation. Hoogtepunten van de Zweden zijn het WK-zilver van 2003 en de tweede plaats op de Olympische Spelen in 2016.

Pijler achter die successen was de sterke Zweedse competitie, waarin de meeste spelers uit de huidige WK-selectie nog altijd actief zijn. "De competitie is ook nu van goed niveau, maar we zijn inmiddels voorbijgestreefd door de competities in Frankrijk, Engeland en Duitsland", vertelt Thoren. "Daar is meer geld. Een Zweedse club wint ook niet meer de Champions League, maar een kwartfinaleplaats is wel normaal."

Bondscoach Peter Gerhardsson met twee van zijn spelers (Foto: Pro Shots)

'De kansen zijn 60 om 40 procent'

Jarenlang was voor Nederlandse spelers de Zweedse competitie het summum, maar van de huidige WK-selectie staat alleen reservekeeper Loes Geurts in Zweden onder contract. Lieke Martens heeft wel een verleden bij FC Rosengard en Kopparbergs/Göteborg en ook Daniëlle van de Donk speelde bij laatstgenoemde club. Nu spelen ze in grotere competities, zoals vrijwel alle basisspelers van Oranje.

"Daarom is Nederland ook licht favoriet voor deze halve finale", vindt Thoren. "Oranje heeft vooral aanvallend exceptionele kwaliteiten en als de bal achter de verdediging valt, is Zweden kwetsbaar. Ik denk dat de kansen 60 om 40 procent zijn, al heeft dit Zweden bewezen dat het ook kan profiteren van de mindere punten van een tegenstander. Dat moet tegen Nederland weer gebeuren."

Nederland-Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Parc Olympique Lyonnais en de winnaar speelt zondag in de eindstrijd tegen de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg was dinsdag met 2-1 te sterk voor Engeland en jaagt op de vierde wereldtitel.