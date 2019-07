Als de Oranjevrouwen woensdagavond Zweden verslaan is Nederland het vierde land dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen de WK-finale heeft gehaald.

Bij de mannen bereikte ons land al drie keer de eindstrijd, maar al die keren (1974, 1978 en 2010) liep dat verkeerd af. Duitsland is het enige land dat zowel bij de mannen (1954, 1974, 1990 en 2014) als bij de vrouwen (2003 en 2007) wereldkampioen werd.

Daarnaast haalden Brazilië en Zweden bij de mannen en de vrouwen de finale. De Zweden verloren in 1958 (mannen) en 2003 (vrouwen), terwijl Brazilië liefst vijf keer wereldkampioen werd bij de mannen en bij de vrouwen in 2007 de finale verloor van Duitsland.

Op basis van de recente cijfers kunnen de Nederlandse vrouwen met vertrouwen toewerken naar de halve finale tegen Zweden, want de laatste keer dat Oranje niet won op een groot toernooi was vier jaar geleden in de achtste finales van het WK in Canada tegen Japan (2-1). Sindsdien boekte Nederland elf zeges op rij op EK's en WK's.

De langste zegereeks ooit op grote toernooien (zowel mannen als vrouwen) staat op naam van de Duitse vrouwen die op de EK's van 2001 en 2005 en de WK's van 2003 en 2007 liefst zeventien wedstrijden op rij wonnen.

Langste zegereeks op EK's en WK's Duitsland (vrouwen) 2001-2007 (17 duels)

Duitsland (vrouwen) 2007-2011 (13 duels)

Nederland (vrouwen) 2017-2019 (11 duels)

VS (vrouwen) 2015-2019 (11 duels)

Brazilië (mannen) 2002-2006 (11 duels)

Oranje won laatste twee keer van Zweden

De laatste duels tussen Nederland en Zweden geven goede hoop dat Oranje de reeks uit kan bouwen. Zowel op het EK 2017 als op de Algarve Cup van dat jaar was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman namelijk te sterk voor het Scandinavische land.

In totaal valt de onderlinge balans nog wel uit in het voordeel van Zweden. Van de 21 eerdere wedstrijden wonnen de Zweden er tien, tegenover zes zeges van Oranje. Vijf keer werd het gelijk.

De 22e confrontatie tussen Nederland en Zweden begint woensdag om 21.00 uur in het Stade Olympique Lyon en de winnaar speelt zondag in de eindstrijd tegen de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg was dinsdag met 2-1 te sterk voor Engeland en jaagt op de vierde wereldtitel voor het land.