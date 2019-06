De Oranjevrouwen beginnen zaterdagmiddag met Lieke Martens in de basis aan de kwartfinale van het WK tegen Italië. De buitenspeler is voldoende hersteld van haar teenblessure.

De afgelopen dagen stond er een vraagteken achter de naam van Martens, die in de aanloop naar het duel in Stade du Hainaut in Valenciennes niet met de groep trainde. Martens had veel last van haar teen, maar zaterdagochtend bleek dat ze desondanks kan starten tegen de Italianen.

Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden completeren de aanval van Oranje, waardoor Lineth Beerensteyn opnieuw op de bank begint. Ook op het middenveld en in de verdediging kiest bondscoach Sarina Wiegman voor de gebruikelijke namen.

Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse vormen de middenlinie en achterin starten Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt, Dominique Bloodworth en Merel van Dongen. De opstelling is daarmee exact hetzelfde als in de met 2-1 gewonnen achtste finale tegen Japan.

Winnaar pakt olympisch ticket

Nederland tegen Italië draait niet alleen om een plek in de halve finale van het WK, maar ook om een olympisch ticket. De winnaar zaterdag in Valenciennes gaat als een van de drie Europese landen naar de Spelen in Tokio volgend jaar.

De Oranjevrouwen waren nog nooit actief op de Spelen, terwijl de mannen er in 2008 in Peking voor het laatst bij waren.

Tegenstander van Oranje of Italië in de halve finale van het WK wordt de winnaar van het duel tussen Duitsland en Zweden. Die wedstrijd begint om 18.30 uur in het Roazhon Park in Rennes.

Oranje en Italië jagen op primeur

Bij Nederland tegen Italië is de aftrap om 15.00 uur in Stade du Hainaut in Valenciennes, waar ongeveer tweeduizend Nederlandse fans aanwezig zullen zijn.

Evenals Oranje kan Italië voor het eerst in de historie de laatste vier van het WK bereiken. De ploeg van bondscoach Milena Bertolini is de nummer vijftien van de FIFA-ranking, terwijl Nederland achtste staat.

Bij Italië is er een basisplek voor Aurora Galli. De middenvelder begon in de laatste wedstrijd tegen China nog op de bank en viel toen in de eerste helft in voor Cristiana Girelli, die nu op de bank zit. Daardoor speelt Italië in een 4-4-2-formatie.

Opstelling Italië: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Guagni; Giugliano, Cernoia, Galli, Bergamaschi; Giacinti en Bonansea.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.