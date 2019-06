In Oostenrijk wordt komend weekend de negende Grand Prix van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen beantwoordt vijf vragen over de race op de Red Bull Ring in Spielberg.

Max Verstappen bewaart goede herinneringen aan de Red Bull Ring, het circuit waar hij vorig jaar met wat geluk wist te winnen. Is een zege dit jaar weer mogelijk?

"Hoewel Red Bull ook vorig jaar de zwakkere partij was bij de topteams, zit het dit jaar nog iets anders. Vorig seizoen had Verstappen een goed liggende auto met veel grip, maar dat lijkt nu niet meer het geval te zijn."

"Ook qua motorvermogen is Red Bull niet veel opgeschoten. Ik vraag me dan ook af of Verstappen zondag bij de beste vier gaat eindigen."

"Er zit ook maar een week tussen deze en de vorige Grand Prix in Frankrijk. In de fabriek wordt hard doorgewerkt, maar qua verbeteringen en updates zal er dit weekend niet veel bij komen omdat er simpelweg niet genoeg tijd is om te verbeteren."

Max Verstappen in Oostenrijk 2018 - Red Bull: Eerste

2017 - Red Bull: Uitgevallen

2016 - Red Bull: Tweede

2015 - Toro Rosso: Achtste

De Red Bull Ring is een circuit waar motorvermogen erg belangrijk is. Dat lijkt in het voordeel van Ferrari te zijn, dat met een hoge topsnelheid dit seizoen regelmatig het snelst is op de rechte stukken. Gaat Charles Leclerc of Sebastian Vettel dit weekend voor het eerst dit jaar een Mercedes van de eerste plek houden?

"Ik denk het niet. Mercedes lijkt het dit seizoen zó goed voor elkaar te hebben, dat ze daar nog niet eens op het maximale hoeven te rijden. Als het echt nodig is, denk ik dat Hamilton en Bottas zelfs nog over extra vermogen kunnen beschikken. Door regen of crashes kan er natuurlijk altijd wat gebeuren, maar ik denk dat Mercedes ook dit weekend het snelst is."

"Wat ook opvallend is: een Mercedes-motor gaat nooit stuk. Ze lijken speelruimte te hebben om dingen uit te proberen, terwijl de concurrentie al op het maximale rijdt. Dat maakt het extra frustrerend."

Max Verstappen werd vorig jaar als eerste afgevlagd in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

Lewis Hamilton staat al meer dan een Grand Prix-overwinning voor op Valtteri Bottas in de WK-stand. Zie jij Bottas dit seizoen nog terugkomen ten opzichte van Hamilton?

"Ja, ik denk dat Bottas nog wel terugkomt. Hij was aan het begin van dit seizoen erg sterk. Het kan zijn dat hij met een andere bandenspanning is gestart en daarna dingen heeft getest die niet goed hebben uitgepakt."

"Ik geloof er niet in dat Bottas ineens slechter is gaan rijden ten opzichte van Hamilton. Mogelijk valt het dit weekend weer goed, want de laatste twee jaar stond hij hier op poleposition."

WK-stand 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 187 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 151 punten

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 111 punten

4. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 100 punten

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 87 punten

6. Pierre Gasly (Red Bull Racing) - 37 punten

Er is de laatste tijd veel te doen om tijdstraffen in de Formule 1. Vind jij net als veel coureurs en fans dat de Formule 1 in de huidige vorm overgereguleerd is?

"Natuurlijk zijn er regels nodig, maar het gaat er ook vooral om hoe die regels worden toegepast. De FIA hanteert de regels te strak en te streng."

"Ik heb het twee weken geleden in Frankrijk gezien met mijn zoon Jeroen, die na de 24 uur van Le Mans werd gediskwalificeerd nadat hij als eerste was gefinisht. Het is een probleem dat de Formule 1 overstijgt en de hele autosport aangaat."

Starttijden GP Oostenrijk Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Pierre Gasly valt behoorlijk tegen dit seizoen. In Frankrijk werd hij door teamgenoot Verstappen zelfs bijna op een ronde gezet. Hoe ver is het scenario nog verwijderd dat Red Bull hem gaat vervangen?

"Het probleem is dat er geen directe vervanger klaarstaat. Ik vraag me ook af wie dat stoeltje zou willen innemen, want het is de zwaarst mogelijke job om naast een potentiële wereldkampioen als Verstappen te rijden. Het lijkt er niet op dat er iemand is die meteen net zo hard gaat rijden als Max in die auto."

"Tegelijkertijd zijn de prestaties van Gasly niet om over naar huis te schrijven. Het zou kunnen dat er vandaag of morgen iets gaat gebeuren, want bij Red Bull zijn ze meestal meedogenloos. Hij zal zich zo snel mogelijk moeten verbeteren."