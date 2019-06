De Oranjevrouwen zijn onder de indruk van het spel van Italië op dit WK. De Italiaanse ploeg is zaterdag in Valenciennes de tegenstander in de kwartfinales. Vivianne Miedema en Jackie Groenen rekenen op een zware wedstrijd, ook al staan 'Le Azzurre' veel lager op de FIFA-ranking.

"Ik heb bijna alles van Italië gezien dit WK en vind ze goed spelen", aldus Miedema, die zelfs in de uren voor de achtste finale van Oranje dinsdag tegen Japan (2-1-winst) de wedstrijd van de Italianen tegen China keek. Ze zag de ploeg van bondscoach Milena Bertolini met 2-0 winnen.

"Tegen China ging het op en neer", vervolgt Miedema. "Daar moeten wij niet in meegaan. We moeten juist rust hebben aan de bal en als dat lukt, maken we zeker een goede kans om Italië te verslaan."

Ook Groenen heeft de wedstrijden van Italië gevolgd. "Ik vind ze erg leuk spelen, ze zijn technisch vaardig", vertelt de middenvelder, die met Oranje voor het eerst dit WK een Europese ploeg treft. "Het is weer een land dat totaal anders is dan onze eerdere tegenstanders dit WK. Na Azië, Afrika, Noord-Amerika en Oceanië is het nu Europa. Het is dus heel letterlijk een WK voor ons."

Vreugde bij Oranje na de zege op Japan. (Foto: Pro Shots)

'Italië is aan een opmars bezig'

Toch is het WK in Frankrijk vrijwel een Europese aangelegenheid geworden, met in de kwartfinales de Verenigde Staten als enige niet-Europese land. "Het is duidelijk dat de landen in Europa zich goed hebben ontwikkeld en zeker Italië", beseft Miedema.

De spits weet dat Italië lager staat op de wereldranglijst dan Oranje (acht om vijftien) en dat het land de afgelopen twintig jaar afwezig was op het WK. "Maar Italië is aan een opmars bezig", benadrukt ze. "We lopen echt niet zomaar over Italië heen, want vooral aanvallend is het een sterke ploeg. We moeten weer vol aan de bak."

Nederland tegen Italië begint zaterdag om 15.00 uur in Stade du Hainaut in Valenciennes, dat een capaciteit van 25.000 heeft. Als Oranje wint, dan treft de ploeg op woensdag 3 juli in de halve finale in Lyon de winnaar van de kwartfinale tussen Duitsland en Zweden. De finale van het WK is op zondag 7 juli en ook die wordt in Lyon gespeeld.