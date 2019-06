Lieke Martens had er alle vertrouwen in dat zij de Oranjevrouwen vanaf de strafschopstip naar de kwartfinales van het WK zou schieten. De aanvalster faalde niet en besliste het duel met Japan vlak voor tijd met de 2-1.

Sherida Spitse is de vaste penaltynemer bij de Oranjevrouwen, maar Martens gaf direct aan bij de middenvelder dat zij de strafschop wilde nemen.

"Het was een spannend moment, maar ik voelde me goed", zei de voormalig Wereldvoetbalster van het Jaar bij de NOS. "Ik vroeg meteen aan Sherida of ik hem mocht nemen en zij zei gelijk ja."

De aanvaller van FC Barcelona, die eerder al de openingstreffer had gemaakt, stuurde keeper Ayaka Yamashita de verkeerde kant op en bezorgde de Oranjevrouwen zo de eerste kwartfinaleplek op het WK ooit.

Dolle vreugde bij de Oranjevrouwen na het winnende doelpunt van Martens. (Foto: Pro Shots)

'Soms heb je wat geluk nodig'

Martens erkende dat Nederland had gezwijnd tegen Japan, dat paal en lat raakte en zich best mocht beklagen over de strafschop. De bal raakte wat ongelukkig de arm van aanvoerder Saki Kumagai.

"De eerste helft hebben we goed gespeeld en waren we beter dan Japan. Daarna hadden we het echt moeilijk", vond Martens. "Soms heb je wat geluk nodig om ver te komen en dat hebben we vanavond gehad. Nu moeten we weer opladen en herstellen."

Om de halve finales te bereiken moeten de Oranjevrouwen zaterdag om 15.00 uur in Valenciennes winnen van Italië. "Dat is geen makkelijke tegenstander", wist Martens. "Laten we eerst maar even genieten van vanavond."