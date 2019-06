Italië heeft dinsdag de kwartfinales bereikt van het WK voetbal in Frankrijk. In de achtste finales werd China met 2-0 verslagen.

Het is de tweede keer dat de Italiaanse vrouwen bij de laatste acht staan op een WK. De eerste keer was in 1991, tijdens het allereerste WK. De kwartfinales waren toen het eindstation.

In de volgende ronde wachten de Oranjevrouwen, die dankzij een late 2-1-zege op Japan de laatste acht haalden. Lieke Martens scoorde vlak voor tijd de winnende goal uit een strafschop.

Italië had in Montpellier van meet af aan het beste van het spel. Zo kreeg Valentina Giacinti alleen al in het openingskwartier drie kansen. De eerste keer stond zij buitenspel, de tweede keer schoot ze voorlangs, maar poging drie was wel raak.

De aanvaller pakte zelf de bal af van een Chinese verdediger, waarna ze de bal via een aantal tussenstations opnieuw voor de voeten kreeg. Met een schot in de verre hoek liet ze de uitstekende keeper Peng Shimeng kansloos.

Italië stond in 1991 voor het eerst en voor het laatste bij de laatste acht op een WK. (Foto: Pro Shots)

Invaller Galli beslist wedstrijd

China was niet helemaal kansloos, want Wang Yan schoot in de eerste helft via de vingertoppen van Laura Giuiliani maar net over, terwijl een kopbal op de paal wegens buitenspel werd teruggefloten.

Na rust besliste Aurora Galli het duel al snel. De invaller schoot van afstand raak, nadat ze vlak voor rust in het veld was gekomen. Het was al haar derde doelpunt dit toernooi, telkens als invaller.

Het was daarna vooral China dat aanviel, maar de Italiaanse vrouwen hadden niet al te veel te vrezen van de Chinese aanvallers. Grote kansen kwamen er daardoor niet meer, ook omdat Italië het voorin wel goed leek te vinden.