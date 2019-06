De Oranjevrouwen beginnen dinsdagavond met Stefanie van der Gragt in de basis aan de achtste finale van het WK tegen Japan. De verdediger van FC Barcelona krijgt in Rennes de voorkeur boven Anouk Dekker.

Van der Gragt speelde dit WK de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland en raakte daarin geblesseerd aan haar knie. Ze miste daardoor de duels met Kameroen en Canada.

Dekker was de vervanger van Van der Gragt en scoorde zelfs nog tegen de Canadese ploeg, maar dat weerhoudt bondscoach Sarina Wiegman er niet van de herstelde Van der Gragt weer op te stellen tegen Japan. Desiree van Lunteren, Dominique Bloodworth en Merel van Dongen zijn de andere verdedigers.

Op het middenveld en in de aanval wijzigt Wiegman niets. Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse vormen de middelste linie en voorin starten Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Duel is herhaling van achtste finale in 2015

Nederland tegen Japan begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Roazhon Park in Rennes en staat onder leiding van arbiter Melissa Borjas uit Honduras. Het duel is een herhaling van de achtste finale op het WK 2015 en toen wonnen de Japanse vrouwen met 2-1. Japan haalde dat jaar zelfs de finale.

Van die zilveren WK-selectie zijn er dit toernooi in Frankrijk nog maar zes spelers over bij het Aziatische land, dat vier punten pakte in de groepsfase. Daarmee eindigde Japan, de wereldkampioen van 2011, als tweede in groep D.

De winnaar van Nederland tegen Japan speelt zaterdag om 15.00 uur in Valenciennes Italië. De Italianen, die na twintig jaar weer aanwezig zijn op een WK, wonnen eerder op dinsdag met 2-0 van China.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Japan: Yamashita; Shimizu, Kumagai, Ichise, Sameshima; Nakajima, Miura, Sugita, Hasegawa; Sugasawa, Iwabuchi.