Japen is al jaren een grootmacht in het vrouwenvoetbal, maar in de achtste finale dinsdagavond tegen Oranje is het land dat de vorige twee WK's de eindstrijd haalde zowaar de underdog. De ploeg van bondscoach Asako Takakura heeft vrijwel geen grote sterren meer en moet winnen van Nederland om een nieuwe WK-droom leven in te blazen.

Het zijn er nog maar zes. Mana Iwabuchi, Rumi Utsugi, Saki Kumugai, Aya Sameshima, Yuika Sugasawa en Mizuho Sakaguschi zijn de enige spelers van de 23-koppige zilveren WK–selectie van 2015 die er nu weer bij zijn in Frankrijk. Bijna alle "legendes", zoals de Japanse journalist Hiroshi Kimura ze noemt, hebben afscheid genomen.

"Niemand in Japan verwacht daarom dat we weer de finale halen", vertelt Kimura, die op het WK is namens de tv-zender Fuji TV. "De mensen beseffen dat deze ploeg niet zo goed is als in 2011 en 2015. Maar ik geloof wel dat we veel beter kunnen dan we tot dusver hebben laten zien."

Bij vlagen was het al genieten van het spel van Japan dit WK. Daniëlle van de Donk omschreef het snelle combinatievoetbal van Japanners zelfs als "Barcelona-voetbal", maar het rendement ligt wel veel lager dan bij de Spaanse topclub. In een groep met Schotland, Engeland en Argentinië werden maar twee goals gemaakt.

"De bal gaat rond, maar niet met de agressiviteit van voorheen", zegt Kimura. "Het is risicoloos passen. In de eerste helft tegen Engeland had Japan geen enkel balcontact in het strafschopgebied van de tegenstander. Dat zegt genoeg. En toen de bal daar na rust wel kwam, misten we een echte afmaker."

Resultaten Japan op het WK 1991: Eerste ronde

1995: Kwartfinale

1999: Eerste ronde

2003: Eerste ronde

2007: Eerste ronde

2011: Wereldkampioen

2015: Runner-up

In 2015 was Japan met 2-1 te sterk voor Oranje in de achtste finales van het WK. (Foto: Pro Shots)

'Een goed WK kan transfer naar Europa beteken'

Aanvalsleider aan Japanse kant is Mana Iwabuchi, die er in 2011 al bij was toen Japan de wereldtitel veroverde. Kimura noemt haar de grote ster van dit Japanse elftal. "Maar de afgelopen jaren tobde ze met blessures, ze begint nu pas een beetje de oude te worden."

De 26-jarige Iwabuchi vormde bij Bayern Müinchen drie seizoenen lang een gevaarlijk koppel met Viviannen Miedema, maar mede door de blessures keerde ze terug naar eigen land. Daar zijn nu vrijwel alle Japanse internationals actief. Liefst 21 van de 23 selectiespelers spelen in de zogeheten Nadeshiko League.

"Veel van hen zijn daar slechts semi-profs", weet Kimura. "Een goed WK kan voor onze internationals een contract in Europa of de Verenigde Staten betekenen. Ook daarom is het belangrijk van Nederland te winnen. Het talent is er wel, we zijn regerend wereldkampioen onder 20 jaar, maar een transfer naar een internationale topclub moet de volgende stap."

Iwabuchi scoorde dit WK tegen Schotland. (Foto: Pro Shots)

'Spelen met Japanners is fantastisch'

Verdedigers Utsugi van het Amerikaanse Reign FC en Kumugai van Champions League-winnaar Olympique Lyon zijn nu enige spelers van de "ploeg in opbouw" die buiten Japan onder contract staan. Daarnaast heeft Kumi Yokoyama buitenlandse ervaring bij het Duitse FFC Frankfurt. De aanvaller was daar ploeggenoot van Jackie Groenen, maar keerde al na één seizoen terug naar Japan.

"Kumi is een heel goede voetballer", vertelt Groenen. "Ik heb in Duitsland met meer Japanse vrouwen gespeeld en dat was fantastisch. Ze zijn allemaal snel, wendbaar en spelen verzorgd, omdat ze op dezelfde manier zijn opgeleid. Ik heb Japan daarom heel hoog zitten als voetballand."

Van een opbouwfase of tussenperiode bij de nummer zeven van de FIFA-ranking wil Groenen, die dinsdag in Rennes voor de derde keer in haar Oranje-loopbaan tegen Japan speelt, weinig weten.

"Er zijn grote sterren gestopt, maar juist bij Japan hoeft dat weinig uit te maken. Ik vergelijk Japan altijd met een geoliede machine. Als je aan de ene speler trekt, dan weet de ander precies hoe die moet lopen. Dat zit er al van jongs af aan in en dus kun je jonge spelers makkelijk inpassen. De organisatie staat al, het kan zomaar gaan lopen tegen ons."

'Weinig Japanners gaan kijken'

Kimura sluit ook niet uit dat Japan tegen Oranje ineens zijn beste wedstrijd van het toernooi speelt.

"We zijn de underdog, maar in 2011 en 2015 waren de verwachtingen ook niet torenhoog. Japanse fans geloofden niet in goud of zilver, maar per wedstrijd zag je het team groeien en het vertrouwen toenemen. Dat moet nu weer gebeuren. De spelers moeten nu al geleerd hebben van de groepsfase."

Een zege op Oranje is volgens Kimura ook nodig om de WK-droom van Japan weer tot leven te wekken. "Het WK is nu nog geen hype in Japan, al komt dat ook door het tijdverschil. De aftrap van de wedstrijd tegen Nederland is om 4.00 uur 's ochtends dus weinig Japanners gaan live kijken. Maar als de mensen wakker worden en zien dat Japan gewonnen heeft, kan dat wel de ommekeer zijn. Het moet nu gebeuren, zowel voor de ploeg als voor de fans."