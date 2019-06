Lieke Martens merkt dat tegenstanders dit WK veel meer rekening met haar houden dan op eerdere toernooien. De aanvaller van FC Barcelona zegt mede daardoor nog niet haar beste spel te hebben laten zien in Frankrijk en daar wil ze tegen Japan verandering in brengen.

"Donderdag tegen Canada werd ik ingesloten bij elke bal die ik kreeg, het was heel duidelijk dat ze me meer zochten", vertelt Martens, die bovendien minder aan de bal kwam dan ze zou willen. "En als ik wel aan de bal was, dan was het niet met mijn neus richting het doel. De één tegen één aangaan en een actie maken is dan heel lastig. Maar dat is wel mijn kwaliteit."

De Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 werd tegen Canada zelfs twintig minuten voor tijd gewisseld en heeft dit WK nog altijd geen doelpunt of assist achter haar naam staan. Het contrast is groot met het EK twee jaar geleden toen Oranje met Martens als uitblinker de titel veroverde.

"Tegenstanders stellen zich nu op mij in, waardoor ik een andere rol moet aannemen. Of dat frustrerend is? Niet zozeer, omdat ik weet dat ploeggenoten vrijkomen als er drie spelers om mij heen staan. Maar natuurlijk moet ik er ook gewoon zelf voor zorgen dat ik op het juiste moment aan de bal kom en beslissend ben."

Vreugde bij Lieke Martens, Anouk Dekker en Shanice van de Sande na de 1-0 tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

'We hebben meer spelers die beslissend kunnen zijn'

Bondscoach Sarina Wiegman ziet ook dat verdedigers zich dit WK meer focussen op de 26-jarige Martens. "Als regerend Europees kampioen wordt er rekening met ons gehouden en zijn we uitgebreid geanalyseerd. Daardoor wordt Martens vaak ingesloten", aldus Wiegman, die dat geen onoverkomelijk probleem vindt voor Oranje.

"Gelukkig hebben we meer spelers die beslissend kunnen zijn. Dat is een mooie ontwikkeling in ons team de laatste jaren, we zijn niet meer afhankelijk van één of twee spelers. Dat hebben we dit WK al laten zien."

Dinsdag vervolgt Oranje het WK met de achtste finale tegen Japan, die in Rennes wordt gespeeld. Vier jaar geleden waren de Japanners ook al tegenstander in de achtste finale van het WK Canada en toen verloor Nederland met 2-1.