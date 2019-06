Daniëlle van de Donk speelde tegen Canada (2-1-winst) haar beste wedstrijd tot nu toe dit WK en dat komt volgens haar mede door een gesprek met bondscoach Sarina Wiegman.

"Dat gesprek heeft zeker geholpen", aldus Van de Donk na afloop in het Stade Auguste-Delaune in Reims. "Soms moet ik even horen wat ik goed kan en dan terug naar de basis. Ik ging het veld op met het gevoel: ik ga ze pakken."

De 27-jarige Van de Donk was een van de speelsters die dit WK moeite had haar niveau te halen, nadat ze een uitstekend seizoen kende met Arsenal. "Ik ben heel blij dat het nu beter ging. Ik heb minder onnodige meters gemaakt, al was het ook makkelijker spelen omdat het team beter draaide."

De middenvelder had haar goede wedstrijd zelfs bijna bekroond met een werelddoelpunt. Tot haar eigen verbazing had ze in de eerste helft een fraaie omhaal in huis, die maar net over het Canadese doel ging.

"Ik had nog nooit een omhaal gemaakt, heb er zelfs nooit op getraind. Maar de bal viel precies goed en ik raakte hem fantastisch. Niet eerder heb ik een bal zo lekker geraakt, maar helaas ging-ie er niet in. Ik dacht oprecht dat ik de goal van het jaar ging maken."

Vreugde na afloop bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen het nu positief houden'

Toch zei Van de Donk niet echt te balen van de gemiste omhaal, omdat Oranje door goals van Anouk Dekker en invaller Lineth Beerensteyn de volle drie punten pakte en als groepswinnaar doorgaat naar de achtste finales.

Met die zege gaf de ploeg volgens Van de Donk een goed signaal af, nadat de kritiek de afgelopen dagen toenam.

"Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat we mensen de mond gesnoerd hebben. Iedereen mag kritisch zijn, dat zijn we zelf ook. Maar nu hebben we gewoon goed gespeeld dus kunnen we het positief houden. Ik ben blij dat we hebben laten zien hoe goed we zijn."

Beerensteyn maakte een kwartier voor tijd de winnende goal voor Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje treft Japan in achtste finales

Doordat Oranje groepswinnaar is geworden, speelt het dinsdag in Rennes tegen de nummer twee uit groep D en dat is Japan. De wedstrijd in Roazhon Park begint om 21.00 uur.

Vier jaar geleden, bij het WK–debuut van Oranje, was Japan ook al de tegenstander in de achtste finales. Toen wonnen de Aziatische vrouwen met 2-1 en kwamen ze tot de eindstrijd, die verloren werd van de Verenigde Staten.