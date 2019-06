David Ortiz, de voormalig slagman van de Boston Red Sox die op 9 juni zwaargewond raakte bij een schietpartij in een bar in Santo Domnigo, was niet het doelwit. Dat meldde de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek woensdag.

De kogel die honkbalfenomeen Ortiz in zijn rug raakte, was bedoeld voor Sixto David Fernandez, een vriend waarmee Ortiz aan een tafel zat.

Volgens de autoriteiten was mogelijk een huurmoordenaar ingezet voor de moord op Fernandez. Over het motief van de aanslag was nog geen duidelijkheid.

Na een bezoek aan een nachtclub in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo werd Ortiz onder vuur genomen door een man vanaf de motor. De dader kon meteen worden gearresteerd.

De onder de bijnaam 'Big Papi' bekende honkballer speelde twintig seizoenen in de MLB, eerst voor Minnesota Twins (1997-2002) en van 2003 tot en met 2016 voor Boston Red Sox. Met die laatste club won hij in 2004, 2007 en 2013 de World Series.

Tijdens zijn loopbaan sloeg de Dominicaans-Amerikaanse honkballer het indrukwekkende aantal van 541 homeruns.