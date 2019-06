De Oranjevrouwen jagen donderdagavond op het WK in Frankrijk op een primeur tegen Canada. Na louter nederlagen en gelijke spelen hoopt Nederland voor het eerst in de historie te winnen van het land dat al jaren tot de wereldtop in het vrouwenvoetbal behoort.

De eerste interland van Oranje tegen Canada was op het officieuze WK van 1988 in China en toen werd het 1-1. Sindsdien werd nog twee keer gelijkgespeeld en liefst negen keer verloren. Nooit slaagde Nederland erin te winnen.

Opvallend is dat Oranje en Canada vier jaar geleden ook al tegenover elkaar stonden in de groepsfase van het WK en toen redde Kirsten van de Ven de ploeg van toenmalig bondscoach Roger Reijners met een goal vlak voor tijd (1-1).

Nederland kwam tijdens dat WK-debuut in 2015 tot de achtste finales en dat staat in schril contrast tot de prestaties van de Canadese ploeg, die alleen in 1991 niet aanwezig was op een WK. Beste prestatie is de halvefinaleplaats op het WK 2003 en daarnaast werd op de Spelen van 2012 en 2016 olympisch bros veroverd.

Op het WK 2015 maakte Van de Ven vlak voor tijd de 1-1 tegen Canada. (Foto: Pro Shots)

'Sinclair voelt geen druk'

Net als Oranje won Canada dit WK zijn beide wedstrijden tot dusver en in die confrontaties met Kameroen (1-0) en Nieuw-Zeeland (2-0) kreeg het geen doelpunt tegen. Dat is geen toeval, want in de laatste tien interlands incasseerde de ploeg van bondscoach Kenneth Heiner-Møller, die vijfde staat op de FIFA-wereldranglijst, maar één doelpunt

"We hebben inmiddels aardig wat ervaring in de achterste lijn", zei verdediger Kadeisha Buchanan woensdag tijdens de persconferentie van de Canadese ploeg in Stade Auguste-Delaune in Reims. "En we zijn naar elkaar toe gegroeid, waardoor de communicatie top is achterin. Als iemand een zwak moment kent dan wordt die door een ander gecompenseerd."

Toch staat de meest aansprekende speler aan Canadese kant in de voorste linie. Aanvaller Christine Sinclair maakte in 2000 haar interlanddebuut en scoorde sindsdien liefst 181 keer voor haar land. Het wereldrecord van de Amerikaanse Abby Wambach (184), die in 2015 haar laatste wedstrijd speelde voor haar land, is daarmee zicht.

Dit WK scoorde de 36-jarige Sinclair nog niet, maar Heiner-Møller weet vrijwel zeker dat dat nog gaat gebeuren. "De vraag is niet of Christine gaat scoren, maar wanneer", aldus de bondscoach woensdag. "Ze heeft al twee keer de paal geraakt. Bovendien voelt ze geen druk, maar eerder de spanning dat er weer een goal aankomt. Wie weet is het tegen Nederland raak."

Oranje tegen Japan, VS of Zweden in achtste finales

Canada tegen Nederland begint donderdagavond om 18.00 uur in Stade Auguste Delaune in Reims en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart. Omdat beide landen al zeker zijn van de achtste finales gaat het louter om groepswinst.

Bij groepswinst speelt Oranje dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen Japan, dat achter Engeland als tweede eindigde in groep D. Bij een nederlaag is maandag in Parijs tegen de nummer twee van poule F de tegenstanders en dat wordt de Verenigde Staten of Zweden.