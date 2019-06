Sherida Spitse zegt zich niets aan te trekken van de kritiek op de Oranjevrouwen vanwege het mindere spel in de eerste twee WK-wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (1-0-winst) en Kameroen (3-1-winst). Volgens de middenvelder mogen de speelsters juist trots zijn omdat beide keren gewonnen werd.

"Als ik eerlijk ben, dan heb ik een beetje schijt aan de kritiek", zei de 29-jarige Spitse woensdag op de persconferentie van Oranje in de aanloop naar het afsluitende groepsduel tegen Canada in Reims.

"Het maakt mij niet uit wat mensen van ons vinden", vervolgde ze. "Wij weten waar we mee bezig zijn en dat is op dit moment de wedstrijd van morgen tegen Canada. Daar kijken we naar uit."

Spitse, die tegen de Canadese ploeg haar 165e interland gaat spelen, begrijpt wel dat er dit WK kritischer naar Oranje gekeken wordt dan in eerdere jaren. "Het is nieuw voor ons, maar het is ook logisch. We zijn Europees kampioen en dus verwachten mensen meer van ons dan op andere toernooien. En dat mag. Iedereen mag van ons vinden wat hij of zij wil."

'Ik vind het af en toe wel wat hard'

Dinsdag reageerde Spitses ploeggenoot Daniëlle van de Donk ook al op de kritiek. "Ik vind het af en toe wel wat hard", zei Van de Donk tegen de NOS. "Dat mag iets minder. Het is hartstikke mooi dat er zo veel aandacht voor ons is, maar soms vraag ik me af hoe realistisch alles is wat er gezegd wordt."

Spitse vindt ook dat de nadruk te veel ligt op de negatieve punten bij Oranje, dat door de overwinningen op Nieuw-Zeeland en Kameroen al zeker is van een plek in de knock-outfase.

"Natuurlijk zijn er details die beter kunnen. Binnen de ploeg zijn we ook kritisch, maar we mogen ook trots zijn op wat we tot dusver hebben laten zien. We hebben niet voor niets zes punten én zijn zeker van een plek in de volgende ronde. Hopelijk winnen we ook van Canada, al zal dat niet makkelijk zijn. Canada is wereldtop. Het wordt een zware, maar ook een heel mooie wedstrijd."

Oranje verkende woensdag al het stadion in Reims. (Foto: Pro Shots)

Duel gaat om groepswinst

Nederland tegen Canada begint donderdag om 18.00 uur in Stade Auguste Delaune in Reims en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart. Omdat beide landen al zeker zijn van de achtste finales gaat het louter om groepswinst.

Bij groepswinst speelt Oranje dinsdag in de achtste finales in Rennes tegen de nummer twee van groep D (Engeland, Japan of Argentinië) en bij een nederlaag maandag in Parijs tegen de nummer twee van poule F (Verenigde Staten of Zweden).