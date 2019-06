Bondscoach Jia Xiuquan werd overspoeld door emoties nadat de Chinese voetbalsters er maandagavond in waren geslaagd om de achtste finales van het WK te bereiken. De 55-jarige Chinees was vooral ontroerd door de manier waarop zijn ploeg een punt uit het vuur sleepte tegen Spanje (0-0).

"De vechtlust van de speelsters deed echt iets met me", verklaarde Xiuquan na het duel in Le Havre. "Ik ben ook een speler geweest en daardoor wist ik met welke druk mijn groep te maken had. Mijn spelers verdedigden goed en toonden mentale weerbaarheid. Dat was ontroerend om te zien."

Zowel China als Spanje had aan een gelijkspel genoeg om de knock-outfase van het WK te bereiken, al leek het er lang op dat de Zuid-Europeanen er met de zege vandoor zouden gaan. Spanje vuurde negen schoten op doel af, China niet één.

Xiuquan erkende ook dat het niveauverschil groot was, maar kijkt daar niet van op. "Het duurt generaties om een sterk team op te bouwen. We zien ook wel de kloof tussen ons en de teams die van wereldklasse zijn", aldus de bondscoach.

"Het wordt alleen nog maar moeilijker nu. Daarom moeten we 200 procent geven en op een gecoördineerde manier te werk gaan. Het is mooi dat we ons door het punt tegen Spanje weer kunnen testen tegen een team van wereldklasse."

China viert het punt tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)

Uitblinker Shimeng verbaasd door tranen bondscoach

De uitblinkende keeper Peng Shimeng werd vanzelfsprekend uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. De 21-jarige goalie keek verbaasd op toen ze na de wedstrijd tranen in de ogen van haar bondscoach zag staan.

"Ik heb hem nog nooit eerder zien huilen", bekende Shimeng. "Toen ik dat zag, moest ik zelf ook huilen. Het was een heel zwaar jaar voor onze coach, die heel hard heeft gewerkt. Ik leefde heel erg met hem mee."

China gaat als een van de beste nummers drie verder naar de knock-outfase. Duitsland eindigde bovenaan in groep B met negen punten en Spanje gaat als nummer twee verder.