De Oranjevrouwen zijn trots dat ze zaterdag geen kaarten hebben overgehouden aan het WK-duel met Kameroen, dat er hard inging en niet altijd even sportief was. Merel van Dongen kreeg zelfs bijna een flesje water tegen haar hoofd.

Van Dongen, die als reserve vanaf de bank toekeek, bood Gabrielle Aboudi Onguéné tijdens de eerste helft water aan, maar dat werd niet gewaardeerd.

"Het spel lag even stil", keek Van Dongen terug op het incident. "Ik zag dat de speelster van Kameroen iets wilde drinken, maar wij zijn altijd heel voorzichtig met onze bidons en dus gaven we die niet. Ik gaf haar wel een flesje water, maar dat hoefde ze niet."

Aboudi Onguéné reageerde door het flesje hard weg te gooien. "Het was echt lief bedoeld", zei de 26-jarige Van Dongen, die vlak voor tijd inviel in Stade du Hainaut in Valenciennes. "Maar ze wilde er niets van weten."

Door de actie werd Aboudi Onguéné de rest van de wedstrijd massaal uitgefloten door het aanwezige Nederlandse publiek. "En terecht", vindt Van Dongen. "Ze had me zomaar in mijn gezicht kunnen raken."

Jackie Groenen werd voor rust hard in haar gezicht geraakt. (Foto: Pro Shots)

'Het was hartstikke lomp'

Meer Nederlandse spelers waren na afloop niet te spreken over het "onsportieve spel" van de Kameroense ploeg, die de grens opzocht en daar af en toe overheen ging. Jackie Groenen kreeg een schoen van Genevieve Ngo Mbeleck in haar gezicht en ook Desiree van Lunteren moest meermaals incasseren.

"Het was hartstikke lomp wat Kameroen deed. Zo lomp heb ik het nog niet gezien dit WK", vertelde Van Lunteren. "Af en toe was het ronduit onsportief. Ik kan daar best geïrriteerd over raken, maar ik ben daar op een goede manier mee omgegaan. En dat heeft het hele team gedaan."

De harde manier van spelen van Kameroen was vooraf al onderwerp van gesprek bij Oranje. "Er is op gehamerd dat we rustig en volwassen moesten blijven", zegt Sherida Spitse. "Niet reageren en er niet in meegaan, want dan kun je tegen domme kaarten aanlopen. Het resultaat is dat we geen kaart hebben gehad en dus hebben we het prima gedaan."

Vreugde na afloop bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Miedema twee keer trefzeker

Oranje won de wedstrijd tegen Kameroen met 3-1 door twee goals van Vivianne Miedema en een van Dominique Bloodworth. Nederland heeft nu zes punten en is daarmee zeker van een plek in de achtste finales.

Donderdag is Canada in Reims de laatste tegenstander in de poulefase en dan kan Oranje groepswinst veiligstellen.