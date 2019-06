De Oranjevrouwen beginnen zaterdag met Anouk Dekker in de basis aan de WK-wedstrijd tegen Kameroen. De centrale verdediger vervangt de geblesseerde Stefanie van der Gragt in het Stade du Hainaut in Valenciennes.

De 32-jarige Dekker, die geschorst was voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0-winst), is de enige nieuwe naam is het elftal van bondscoach Sarina Wiegman. Desiree van Lunteren, Dominique Bloodworth en Kika van Es completeren de defensie.

Op het middenveld is er opnieuw geen basisplaats voor Jill Roord, die tegen Nieuw-Zeeland in de extra tijd de winnende goal maakte. Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse krijgen weer de voorkeur van Wiegman.

Voorin starten zoals vrijwel altijd Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens. Als de 22-jarige Miedema scoort tegen Kameroen, dan evenaart ze Manon Melis, die met 59 treffers topscorer aller tijden van Oranje is.

Oranje is bij zege op Kameroen zeker van achtste finales

De wedstrijd tussen Nederland en Kameroen begint zaterdagmiddag om 15.00 uur en staat onder leiding van de Australische scheidsrechter Casey Reibelt. Er zullen ongeveer 13.500 Nederlandse supporters aanwezig zijn in het stadion, dat een capaciteit van 25.000 heeft.

Bij de andere wedstrijd in groep E, Canada tegen Nieuw-Zeeland, is de aftrap om 21.00 uur in het Stade Des Alpes in Grenoble.

Als Oranje van Kameroen wint, dan komt het op zes punten uit twee wedstrijden en is het zeker van een plek in de achtste finales. De Kameroeners, die op de FIFA ranking veel lager dan Nederland staan (46e om achtste), begonnen het WK met een 1-0-nederlaag tegen Canada.

De Canadese ploeg is donderdag de laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase. Dat duel in het Stade Auguste-Delaune in Reims begint om 21.00 uur.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Kameroen: Ndom; Leuko, Enganamouit, Manie, Johnson, Meffometou; Mbeleck, Feudjio, Yango, Aboudi Onguene; Abam.