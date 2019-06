Lieke Martens en Vivianne Miedema beseffen dat Oranje zaterdag als de grote favoriet begint aan de WK-wedstrijd tegen Kameroen, maar ze rekenen niet op een makkelijke wedstrijd in Valenciennes.

"We hebben minder informatie over Kameroen dan over Nieuw-Zeeland en Canada", zei Miedema vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie van Oranje in Stade du Hainaut in Valenciennes. "Maar het is duidelijk dat het een stugge ploeg is, met waarschijnlijk vijf verdedigers. Ze geven weinig ruimte weg."

Martens verwacht ook dat Kameroen, dat veel lager op de FIFA-ranking staat dan Oranje (8e om 46e), zal terugzakken. "We zullen veel de bal hebben", aldus Martens. "Zaak is het baltempo hoog te houden, met veel beweging en dynamiek. Alleen dan kunnen we Kameroen kapotspelen."

Zowel Miedema als Martens heeft daarbij de eerste wedstrijd van Kameroen op dit WK in het achterhoofd. In Montpellier hield de Afrikaanse ploeg redelijk stand (1-0-verlies) tegen Canada, dat net als Oranje op papier veel sterker is.

"In die wedstrijd viel me de fysieke kracht van Kameroen op", vertelde Martens. "En ze lopen op bijna elke bal, dus bij balverlies moeten we alert zijn. Het is allemaal heel opportunistisch."

'Heel blij dat we tegen Zuid-Afrika hebben gespeeld'

Het wordt pas de eerste confrontatie ooit tussen Nederland en Kameroen en dus is de vraag wat het antwoord is van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman op het fysieke spel. In de voorbereiding op het WK trof Oranje met Zuid-Afrika wel een ander Afrikaans land.

"Ik ben heel blij dat we in januari tegen Zuid-Afrika gespeeld hebben", aldus Wiegman, die haar ploeg in Kaapstad met 1-2 zag winnen. "Het vlugge en onberekenbare wat Zuid-Afrika toen liet zien, heeft Kameroen ook. We hebben daar nu ervaring mee, maar ik denk dat Kameroen nog fysieker is."

Nederland tegen Kameroen begint zaterdag om 15.00 uur in Stade du Hainaut en staat onder leiding van de Australische scheidsrechter Casey Reibelt. Bij de andere wedstrijd in groep E, Canada tegen Nieuw-Zeeland, is de aftrap om 21.00 uur in Stade Des Alpes in Grenoble.

Als Oranje, dat dinsdag met 1-0 Nieuw-Zeeland versloeg, ook wint van Kameroen is het zeker van een plek in de achtste finales.

De Oranjevrouwen namen vrijdagavond al een kijkje in het stadion in Valenciennes. (Foto: Pro Shots)