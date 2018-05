Bayern München breekt eigen record

Het oude record in de Duitse competitie dateerde uit 1981 toen ook Bayern München dertien keer achter elkaar geen punten morste. Werder Bremen is op dit moment de enige club die nog een beetje bij de koploper uit Beieren in het spoor blijft. De ploeg won voor eigen publiek van Borussia Dortmund (3-2) en volgt op twee punten.

Smolarek

Bij Borussia Dortmund was wederom een hoofdrol voor Smolarek weggelegd. De oud-speler van Feyenoord verzorgde de volledige productie van zijn ploeg en bracht zijn doelpuntentotaal na vijf wedstrijden op vier treffers.

Bayern München dankte de veertiende zege op rij aan een doelpunt van Demichelis. Hij trof al in de negende minuut doel. Makaay speelde de hele wedstrijd. HSV, met Van der Vaart in de basis maar zonder de geblesseerde Boulahrouz, verloor voor eigen publiek twee punten. Van Buyten bracht de nummer drie van de ranglijst tegen Eintracht Frankfurt in de 84e minuut op voorsprong. Invaller Cha maakte echter in blessuretijd gelijk: 1-1.

VfB Stuttgart boekte op bezoek bij hekkensluiter Mainz 05 de eerste competitiezege: 2-1. Gomez maakte in de 87e minuut de winnende treffer. VfB Stuttgart kwam op voorsprong via Tomasson.