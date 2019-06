Kika van Es sloot dinsdag tegen Nieuw-Zeeland emotionele dagen met een lach en een zege (1-0) af, nadat anderhalve week lang onduidelijk was of ze het WK in Frankrijk zou halen. De linksback van de Oranjevrouwen was net op tijd hersteld van een breukje in haar hand.

"Eerst moest ik huilen omdat ik dacht dat ik weer een WK ging missen en maandag waren er tranen van geluk. Ik was blij dat ik bij de selectie mocht blijven en toen ik hoorde dat ik meteen mocht spelen, was de droom helemaal compleet. Eindelijk mijn WK-debuut."

De 27-jarige Van Es miste vier jaar geleden het WK in Canada door een beenbreuk en toen ze op 1 juni in het 'uitzwaaiduel' met Australië een middenhandsbeentje brak, begon een race tegen de klok om het WK in Frankrijk wel te halen. Twee dagen na de wedstrijd werd ze geopereerd.

"De eerste dagen na de operatie gingen niet zoals gehoopt. Als ik twintig minuten fietste, kreeg ik al een hevige reactie. De twijfel sloeg toe."

Van Es speelde 71 minuten mee tegen Nieuw-Zeeland (Pro Shots)

'Het was niet makkelijk voor me'

Bondscoach Sarina Wiegman haalde met Aniek Nouwen zelfs een vervanger bij de groep, voor het geval Van Es niet op tijd hersteld zou zijn.

"Het was niet makkelijk voor me", vertelt Van Es. "Ik heb bijna een week apart getraind met het hele medische verhaal in mijn achterhoofd. Zondag kon ik gelukkig eindelijk met de groep meedoen en maandag kwam het verlossende nieuws dat ik definitief naar het WK ging."

Van Es zegt de staf en de medische staf van Oranje dankbaar te zijn. "Ze hebben er werkelijk alles aan gedaan om me op tijd fit te krijgen en dat is gelukt. Steeds weer kreeg ik een prikkel, waardoor ik hier nu sta."

Van Dongen kwam als vervanger in het veld voor Van Es (Foto: Pro Shots)

'Een spelers als ik moet geen angst hebben'

Van Es traint en speelt nog wel met een beschermende brace om haar linkerarm. "Die blijft dit toernooi mijn beste vriend", zegt de Ajax-verdediger, die tegen Nieuw-Zeeland de eerste 71 minuten speelde. Angst had ze niet in het veld, al is de breuk nog niet helemaal geheeld.

"Een type speler als ik moet geen angst hebben, want ik moet het van mijn duels en mijn fysiek hebben. Als dat niet kan dan hoor ik niet in het veld. Ik pakte ook gewoon de bal om in te gooien. Ook dat ging goed en daar ben ik heel blij mee."

Zaterdag wacht Van Es en Oranje de tweede wedstrijd op het WK. Kameroen, dat begon met een 1-0-nederlaag tegen Canada, is dan de tegenstander in Valenciennes. Vijf dagen later sluit Nederland de groepsfase af met een wedstrijd in Reims tegen Canada.