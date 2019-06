De Oranjevrouwen beginnen dinsdag met Kika van Es in de basis aan de eerste wedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. De linksback, die tien dagen geleden in het 'uitzwaaiduel' met Australië een botje in haar hand brak, is fit genoeg om te starten in Stade Océane in Le Havre.

De enige afwezige is Anouk Dekker, die geschorst is vanwege een rode kaart in de play-off tegen Zwitserland.

De verwachting was al dat Van Es zou beginnen, want de afgelopen dagen deed de speelster van Ajax volledig mee met de groepstraining. Ze speelt met een beschermende brace om haar linkeronderarm,

Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt en Dominique Bloodworth completeren de defensie van Oranje.

Op het middenveld en in de aanval kiest bondscoach Sarina Wiegman ook voor de vertrouwde namen. Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse vormen de middenlinie en voorin starten Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Canada gaat aan kop in groep E

Nederland tegen Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur in Stade Océane in Le Havre en staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Edina Alves Batista.

Het wordt de tweede WK-deelname van de Oranjevrouwen, terwijl Nieuw-Zeeland voor de vijfde keer meedoet maar nog nooit een wedstrijd won. Vier jaar geleden in Canada begon Nederland ook tegen Nieuw-Zeeland en toen werd met 1-0 gewonnen door een goal van Martens.

Oranje speelt in groep E ook nog tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims). De Canadese vrouwen wonnen maandag in Montpellier hun eerste wedstrijd met 1-0 van Kameroen.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Canada was de achtste finale het eindstation voor Oranje.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Nieuw-Zeeland: Nayler; Bott, Erceg, Riley; Hassett, Bowen, Percival, White, Chance; Gregorius.