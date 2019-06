Door haar twee treffers zaterdag in het WK-duel met Kameroen (3-1) is Vivianne Miedema de nieuwe topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. De 22-jarige spits had nog geen zes jaar nodig voor haar zestig goals. Dit zijn haar indrukwekkende statistieken.

Het debuut

Op 26 september debuteert Miedema op zeventienjarige leeftijd in Oranje. De spits, geboren op 15 juli 1996 in Hoogeveen, komt in Tirana zes minuten voor tijd als vervanger van Lieke Martens binnen de lijnen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië. Oranje wint met 0-4, maar Miedema scoort nog niet.

Vivianne Miedema in september 2013, de eerste keer dat ze deel uitmaakt van de Oranje-selectie. (Foto: Pro Shots)

De eerste goal

In haar tweede interland, op 26 oktober 2013 tegen Portugal, is het voor het eerst raak voor Miedema, die dan nog speelt voor sc Heerenveen. In Maia valt ze een kwartier voor tijd in en drie minuten later maakt ze de 0-5. Vervolgens tekent Miedema ook voor de 0-6 (81e minuut) en de 0-7 (94e minuut), waardoor haar eerste hattrick ook meteen een feit is.

Eeuwige topscorerslijst Oranjevrouwen 1. Vivianne Miedema (2013-heden): 60 goals

2. Manon Melis (2004-2016): 59 goals

3. Lieke Martens (2011-heden): 42 goals

4. Sylvia Smit (2004-2013): 30 goals

5, Sherida Spitse (2006-heden) 30 goals

6. Marjoke de Bakker (1979-1991): 29 goals

7. Annemieke Griffioen (1995-2011): 19 goals

8. Kirsten van de Ven (2004-2015): 18 goals

9. Shanice van de Sanden (2008-heden): 17 goals

10. Miranda Noom (1991-2002): 16 goals

Manon Melis en Vivianne Miedema speelden van 2013 tot 2016 samen in Oranje. (Foto: Pro Shots)

De hattricks van Miedema

De hattrick van Miedema tegen Portugal is niet haar enige in Oranje. In totaal heeft ze viermaal drie keer gescoord in een duel.

26 oktober 2013: Portugal-Nederland 0-7 (0-5, 0-6 en 0-7)

23 november 2013: Nederland-Griekenland 7-0 (2-0, 3-0 en 6-0)

13 september 2014: Nederland-Portugal 3-2 (1-0, 2-1 en 3-2)

24 januari 2017: Rusland-Nederland 0-4 (0-1, 0-2 en 0-4)

De 2-0 van Vivianne Miedema tegen Griekenland in november 2013. (Foto: Pro Shots)

Goals Miedema op grote toernooien

De twee treffers van Miedema tegen Kameroen zijn pas haar eerste goals op een WK, nadat ze in 2015 in Canada niet tot scoren komt. Op het gewonnen EK van 2017 is ze wel vier keer trefzeker. Overigens zijn ook de drie goals van Miedema in de play-off tegen Italië (1-1 en 0-2) in november 2014 noemenswaardig. Door die doelpunten plaatst Nederland zich voor het eerst voor een WK.

Kwartfinale EK 2017: Nederland-Zweden 2-0 (2-0 door Miedema)

Halve finale EK 2017: Nederland-Engeland 2-0 (1-0 door Miedema)

Finale EK 2017: Nederland-Denemarken 4-2 (1-1 en 4-2 door Miedema)

Groepsfase WK 2019: Nederland-Kameroen 3-1 (1-0 en 3-1 door Miedema)

De eerste goal van Vivianne Miedema in de EK-finale tegen Denemarken. (Foto: Pro Shots)

Mijlpalen Miedema

Miedema, die in 2017 Bayern München voor Arsenal verruilt, kent tot dusver geen lange periode van droogte in Oranje. In haar eerste jaren als international ligt haar moyenne zelfs boven een goal per wedstrijd, maar nu niet meer. Miedema heeft gemiddeld 115 minuten nodig om tot scoren te komen.

Goal 1 (interland 2): 26 oktober 2013, Portugal-Nederland 0-7 (de 0-5)

Goal 25 (interland 37): 7 juni 2016, Nederland-Zuid-Afrika 2-0 (de 2-0)

Goal 50 (interland 63): 6 april 2018, Nederland-Noord-Ierland 7- 0 (de 3-0)

Goal 60 (interland 77): 15 juni 2019, Nederland-Kameroen 3-1 (de 3-1)

Vivianne Miedema in april 2018 in actie tegen Noord-Ierland, de interland van haar vijftigste goal. (Foto: Pro Shots)

Favoriete tegenstanders Miedema

De favoriete tegenstander van Miedema is Portugal. Tegen het Zuid-Europese land maakte ze liefst zes van haar zestig goals. Dit is de verdeling van de interlandgoals van Miedema.

Portugal - 6 goals

Griekenland en Zwitserland - 4 goals

Australië, Denemarken, Italië, Noorwegen, Rusland en Zuid-Afrika - 3 goals

België, Engeland, IJsland, Oostenrijk, Schotland, Roemenië, Wales, Slowakije, Wit-Rusland, Zweden en Kameroen - 2 goals

Chili, China, Duitsland, Japan, Mexico, Noord-Ierland - 1 goal

Vreugde bij Oranje na een goal van Vivianne Miedema tegen Zwitserland in november 2018. (Foto: Pro Shots)

Wereldrecord nog ver weg

Omdat Miedema slechts 22 jaar is, lijkt honderd interlandgoals een reëel doel voor de spits van Arsenal. Het wereldrecord is daarentegen nog heel ver weg.

Abby Wambach, die van 2001 tot 2015 256 interlands speelde voor de Verenigde Staten, is recordhouder met 184 goals. Tweede op de lijst is de 35-jarige Christine Sinclair, die op dit WK actief is met Canada, met 181 doelpunten.

In totaal zijn er liefst zeventien vrouwen die de mijlpaal van honderd interlandgoals haalden. Bij de mannen is dat er maar één, de Iraniër Ali Daei (109 goals)