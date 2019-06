Vivianne Miedema heeft door haar twee doelpunten zaterdag in de WK-wedstrijd tegen Kameroen Manon Melis afgelost als topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen.

Miedema tekende in Stade du Hainaut in Valenciennes na 41 minuten voor de 1-0 en dat was haar 59e interlandtreffer. In de slotfase schoot ze ook haar zestigste interlanddoelpunt binnen. Het duel is nog bezig. Melis, die in 2016 stopte als international, kwam tot 59 interlandgoals.

De 22-jarige Miedema heeft bijna zes jaar nodig gehad om topscorer aller tijden te worden, nadat ze in september 2013 haar interlanddebuut maakte tegen Albanië.

Een maand later tekende ze in de WK-kwalificatiewedstrijd Portugal-Nederland (0-7) voor haar eerste doelpunt. De Drentse, toen nog spelend voor sc Heerenveen, maakte die wedstrijd zelfs een hattrick. Inmiddels heeft ze 77 interlands achter haar naam staan.

De nu 32-jarige Melis had veel meer interlands nodig om tot 59 treffers te komen. In haar twaalf jaar durende Oranjeloopbaan kwam ze tot 136 interlands. In 2010 loste Melis Marjoke de Bakker af als topscorer aller tijden.

Eeuwige topscorerslijst Oranjevrouwen 1. Vivianne Miedema (2013-heden): 60 goals

2. Manon Melis (2004-2016): 59 goals

3. Lieke Martens (2011-heden): 42 goals

4. Sylvia Smit (2004-2013): 30 goals

5, Sherida Spitse (2006-heden) 30 goals

6. Marjoke de Bakker (1979-1991): 29 goals

7. Annemieke Griffioen (1995-2011): 19 goals

8. Kirsten van de Ven (2004-2015): 18 goals

9. Shanice van de Sanden (2008-heden): 17 goals

10. Miranda Noom (1991-2002): 16 goals

Wereldrecord uit zicht voor Miedema

Omdat Miedema slechts 22 jaar is, lijkt het een kwestie van tijd tot ze Melis voorbij gaat en zelfs honderd interlandgoals lijkt een reëel doel voor de spits van Arsenal. Het wereldrecord is daarentegen nog heel ver weg.

Abby Wambach, die van 2001 tot 2015 256 interlands voor de Verenigde Staten speelde, is recordhouder met 184 goals. Tweede op de lijst is de 35-jarige Cristine Sinclair, die op dit WK actief is met Canada, met 181 doelpunten.

Donderdag is Sinclair met de Canadese ploeg tegenstander van Oranje in de laatste wedstrijd in groep E. Het duel in Reims begint om 18.00 uur.