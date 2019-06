Met Nieuw-Zeeland treffen de Oranjevrouwen dinsdag een ploeg die door een inktzwarte periode ging, maar de laatste maanden is alles anders. De 'Football Ferns' geloven dat ze historie kunnen schrijven op het WK in Frankrijk nu ze verlost zijn van bondscoach Andreas Heraf.

Captain Ali Riley beaamde maandag op de persconferentie van de Nieuw-Zeelandse ploeg dat het jaar onder Heraf traumatisch is geweest voor een aantal spelers. "We hebben een donker jaar gekend", zei ze.

Pesten, intimideren en een angstcultuur creëren, dat deed de 51-jarige Heraf volgens de Nieuw-Zeelandse internationals. Het werd zelfs zo erg dat dertien van hen – onder wie Riley – niet meer onder de Oostenrijker wilden spelen. Ze stuurden een brief naar de bond, die volgens de spelers al veel eerder had moeten ingrijpen. Eind juli 2018 volgde het ontslag van Heraf.

Meer dan tien maanden later is het schrikbewind van Heraf nog altijd onderwerp van gesprek bij selectie, al is dat ook omdat zijn opvolger in de ogen van de spelers alles is wat Heraf niet was.

"Ik ben Tom dankbaar. Hij heeft de wens om weg te lopen omgedraaid in de wens om te knokken voor ons land en voor elkaar", zei Riley.

'Dankzij Tom zijn we nog hechter'

Met de Schot Tom Sermanni vond de Nieuw-Zeelandse bond de juiste man om razendsnel af te rekenen met de problemen onder Heraf. De 64-jarige Sermanni is een ervaren vrouwencoach, die eerder de leiding had bij de Verenigde Staten, Australië en als assistent-bondscoach van Canada al tegenstander was van Oranje op het WK 2015.

"Onder Sermanni hebben we de afgelopen maanden een groei doorgemaakt die ik in mijn twaalf jaar als international nooit heb meegemaakt", zei Riley maandag. "Hij duwt ons verder, maar omarmt ook onze cultuur. Dankzij hem zijn we nog hechter."

Sermanni is op zijn beurt lovend over zijn speelsters. "Mijn selectie is echt een collectief, veel meer dan een aantal andere ploegen die ik gecoacht heb. De spelers zijn ervaren, spelen al jaren samen en nu is het tijd om geschiedenis te schrijven. De groepsdynamiek is ongekend."

'We hebben niet de beste spelers op dit WK'

Nieuw-Zeeland hoeft niet heel ver te komen in Frankrijk om daadwerkelijk geschiedenis te schrijven. Het land was er vier keer eerder bij op een WK, maar won nog nooit een wedstrijd. Negen keer werd verloren en drie keer gelijkgespeeld.

"In het verleden was het al fantastisch als we ons kwalificeerden en daarna waren we blij met een punt", vertelde Riley, die als speler van Chelsea een van de weinige selectiespelers is uit een topcompetitie. "Nu is het doel een wedstrijd winnen en het liefst al tegen Nederland. En als we winnen is de volgende ronde een realistisch doel."

"Wij hebben niet de beste spelers op dit WK, maar samen zijn we tot veel in staat. Als we de aanvallers van Nederland in toom houden dan kan er dinsdag iets moois gebeuren. Dat zou de kers op de taart zijn na onze wederopstanding in de afgelopen maanden."

Nederland tegen Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur in het Stade Océane in Le Havre en staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Edina Alves Batista. Naar verwachting zitten er zo'n 15.000 toeschouwers, van wie minimaal 5.100 uit Nederland. De capaciteit is 25.000.