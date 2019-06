De Oranjevrouwen hebben maandag met de volledige selectie de laatste training voor de eerste WK-wedstrijd, dinsdag in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland, afgewerkt.

Het lijkt er daardoor op dat alle 23 speelsters fit zin, al was alleen het eerste kwartier van de training in de stromende regen in Stade Jules Ladoumegue toegankelijk voor de media.

De enige speelster die er dinsdag tegen Nieuw-Zeeland zeker niet bij zal zijn, is Anouk Dekker. De centrale verdediger van Montpellier is een wedstrijd geschorst vanwege haar rode kaart in de play-offs tegen Zwitserland.

Verder is Kika van Es het enige twijfelgeval in de selectie. De 27-jarige linksback brak in de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië een botje in haar hand en miste daardoor vorige week een deel van de groepstrainingen.

Van Es traint met een beschermende brace om haar linkeronderarm, waarmee ze ook in wedstrijden in actie kan komen. De kans is groot dat ze 'gewoon' bij de WK-groep blijft.

Anoiek Nouwen, die uit voorzorg is meegenomen naar Frankrijk, gaat dan terug naar huis. Bondscoach Sarina Wiegman moet daar maandag voor 15.00 uur een beslissing over nemen.

Het regent al de hele dag in Le Havre. (Foto: Pro Shots)

Duel met Nieuw-Zeeland is niet uitverkocht

Nederland-Nieuw-Zeeland begint dinsdag om 15.00 uur in het Stade Océane in Le Havre, dat een capaciteit van 25.000 heeft. Naar verwachting zitten er dinsdag zo'n vijftienduizend toeschouwers, van wie minimaal 5.100 uit Nederland.

De andere tegenstanders van Oranje in groep E zijn Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden in Canada was de achtste finale het eindstation voor Oranje.