Dominic Thiem heeft zaterdag voor de tweede keer op rij de finale van Roland Garros bereikt. De Oostenrijker was in vijf sets (6-2, 3-6, 7-5, 5-7 en 7-5) te sterk voor Novak Djokovic en staat zondag in de eindstrijd tegenover Rafael Nadal.

De 25-jarige Thiem, die nog nooit een Grand Slam-titel won, had in een ware slijtageslag meer dan vier uur nodig om Djokovic (32) te verslaan, al werd de partij op vrijdag onderbroken door de regen en na de hervatting op zaterdag nogmaals.

Het was al de vierde keer op rij dat Thiem in de halve finales stond en het wordt zijn tweede eindstrijd in Parijs. Vorig jaar had gravelspecialist weinig in te brengen tegen Nadal, die in drie sets won.

De 33-jarige Spanjaard gaat zondag voor zijn twaalfde titel op Roland Garros en zijn achttiende eindzege op een Grand Slam-toernooi. Nadal verloor in de editie van dit jaar slechts één set.

"Het was een geweldige wedstrijd, mijn eerste vijfsetter op Roland Garros. Ik sta hier in de halve finale met misschien wel de drie beste spelers aller tijden", doelde Thiem op Djokovic, Nadal en Roger Federer. "Dan is het heel mooi als je weet te winnen."

Ook zaterdag moesten Thiem en Djokovic naar binnen toen het begon te regenen. "Het is nooit makkelijk als je steeds van de baan af moet en weer terug mag. Maar als je wint, dan maakt het allemaal niet meer uit."

Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Thiem verzuimt partij eerder te beslissen

De partij werd zaterdag hervat bij een 3-1-voorsprong in het voordeel van Thiem in de derde set. Hij raakte die break voorsprong kwijt, maar na een game van liefst achttien punten op 6-5 trok hij toch aan het langste eind.

In de vierde set vielen er liefst vijf breaks. Thiem kwam met 5-4 voor, maar verloor drie games op rij en daarmee de set aan vijftienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic.

Ook in de beslissende set slaagde Thiem er aanvankelijk niet in om zijn kansen te benutten. Op 5-4 kon hij de partij uitserveren, maar ondanks twee matchpoints slaagde hij daar niet in. Het bleek uitstel van executie voor Djokovic, want bij 6-5 werd de Serviër gebroken en kwam de marathonpartij ten einde.

Djokovic feliciteert Thiem na de vijfde set. (Foto: ANP)

Djokovic won laatste drie Grand Slams

Daarmee komt er een einde aan een reeks van drie Grand Slam-eindzeges op rij voor Djokovic. De nummer één van de wereld won dit jaar de Australian Open en zegevierde vorig jaar op de US Open en Wimbledon.

Thiem, de nummer vier van de ATP-ranking, hoopt na de slopende vijfsetter zondag fris aan de finale tegen Nadal te beginnen. "Hij is natuurlijk de favoriet, maar ik ga er alles aan doen om te winnen. Ik hoop dat ik het beter kan doen dan vorig jaar, dan zien we wel of dat genoeg is."