Roland Garros ·

"Het was een geweldige wedstrijd. Mijn eerste vijfsetter op Roland Garros. Ik sta hier in de halve eindstrijd met misschien de drie beste spelers ooit. Dit is een geweldige dag voor mij. Ik ben hier heel blij mee", zegt Dominic Thiem na zijn winst op Novak Djokovic. "Nadal zal morgen in de finale de favoriet zijn. Maar we zien wel wat er gaat gebeuren."