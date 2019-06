Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag Roland Garros op haar naam geschreven. De Woerdense heeft daardoor nu alle vier de Grand Slam-toernooien gewonnen, een zogeheten 'Career Slam'.

In de finale in Parijs liet De Groot , die de nummer één van de wereld is, de Japanse Yui Kamiji kansloos. Het werd 6-1 en 6-0. Vorig jaar ging De Groot in de eindstrijd nog ten onder tegen Kamiji.

In totaal staat de 22-jarige De Groot nu op zes Grand Slam-titels. Ze won de Australian Open in 2018 en 2019, Wimbledon in 2017 en 2018 en vorig jaar pakte ze voor het eerst de titel op de US Open.

Daarnaast is De Groot succesvol in het dubbelspel. Begin dit jaar was ze met Aniek van Koot de sterkste op de Australian Open.