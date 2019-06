De Franse bondscoach Corinne Diacre tempert het optimisme na de hoopgevende WK-start van haar ploeg. De vrouwen van het gastland wonnen de openingswedstrijd tegen Zuid-Korea in Parijs vrijdag met 4-0.

"Dit is pas de eerste stap", benadrukte Diacre op een persconferentie in het Parc des Princes. "We moeten er nog zes zetten om ons doel te bereiken, en dus moeten we met onze beide benen op de grond blijven staan."

Diacre erkende wel dat de ruime zege op Zuid-Korea voor haar ploeg de perfecte start was in de jacht op de eerste wereldtitel ooit voor de Franse vrouwen. 'Les Bleus' keken bij rust al tegen een 3-0-voorsprong aan, waardoor de tweede helft wat gas terug kon worden genomen.

"We maakten het onszelf makkelijk", vindt Diacre. "Het doel was om de marge voor rust naar twee te tillen, maar we deden het nog beter."

Vreugde bij Renard na een van haar twee goals. (Foto: Pro Shots)

'Blij met mijn eerste WK-goals'

Uitblinker aan Franse kant was de lange verdediger Wendie Renard, die voor rust twee keer raak kopte uit een corner. De andere goals werden gemaakt door Eugénie Le Sommer en Amandine Henry.

Hoewel Renard er op de edities van 2011 en 2015 ook al bij was, waren het pas haar eerste goals op een WK. "Daar ben ik blij mee, maar het was vooral een zege van het collectief", zei Renard, die bij Olympique Lyon ploeggenoot van Oranje-international Shanice van de Sanden is.

Door de overwinning gaat Frankrijk soeverein aan de leiding in groep A, al spelen Noorwegen en Nigeria zaterdag nog tegen elkaar in die poule. Het duel in Reims begint om 21.00 uur in Stade Auguste Delaune.

De eerste wedstrijd van Oranje is dinsdag om 15.00 uur in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland.