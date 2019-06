De Montenegrijnse voetbalbond heeft bondscoach Ljubisa Tumbakovic zaterdag ontslagen, omdat hij vrijdag om politieke redenen weigerde zijn ploeg te coachen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo (1-1).

De 66-jarige Tumbakovic komt uit Servië en dat land erkent Kosovo niet als staat. Jarenlang was Kosovo zelfs Servisch grondgebied, tot de bevolking in 2008 de onafhankelijkheid uitriep.

Het lijkt erop dat Tumbakovic is gezwicht voor druk uit Servië of zelf om principiële redenen weigerde om vrijdagavond op de bank plaats te nemen in het Pod Goricom-stadion in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica. Hij trok zich kort voor de wedstrijd terug.

"Los van het feit dat zijn afmelding ons onaangenaam verraste, heeft Tumbakovic contractbreuk gepleegd door zijn professionele plicht niet te vervullen", meldt de voetbalbond van Montenegro zaterdag bij de bekendmaking van het ontslag van de bondscoach.

Voormalig Vitesse-speler Milot Rashica maakte de Kosovaarse goal. (Foto: Pro Shots)

Ook twee spelers weigeren in actie te komen

Naast Tumbakovic weigerden ook twee spelers in actie komen tegen Kosovo, dat sinds 2016 lid van de UEFA is. Het gaat om Filip Stojkovic en Mirko Ivanic, die Servische roots hebben en beiden voor de Servische club Rode Ster Belgrado spelen.

Het is nog onduidelijk of de bond ook stappen tegen de twee internationals onderneemt. Ook de UEFA kan Tumbakovic, Stojkovic en Ivanic nog straffen.

Doordat de wedstrijd vrijdagavond in 1-1 eindigde, wacht zowel Montenegro als Kosovo nog op de eerste zege in groep A, waarin Engeland aan kop gaat.

Overigens was bij de interland in het Pod Goricom-stadion geen publiek aanwezig. Montenegro werd zo door de UEFA gestraft voor racistische spreekkoren tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Engeland in maart.

